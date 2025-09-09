Ayala tiende la mano a Vox para aprobar el presupuesto de 2026

BURGOS 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha tendido la mano a Vox, que fue su socio de gobierno hasta noviembre del año pasado, para poder aprobar el presupuesto de 2026.

Ayala ha recordado que esta semana ha coincidido "con tres de los concejales" de Vox en una cuestión informal y les ha trasladado la intención de que esta formación "pueda aprobar con el PP" las cuentas para el año que 2026.

Asimismo, la alcaldesa ha precisado que a partir de ahí "están todas las vías abiertas". y la idea es trabajar los presupuestos con ellos, y sentarse para llegar a un acuerdo de pacto, porque la idea del equipo municipal "es sacar adelante las cuentas del año que viene".

Después vendrán las diferentes vías de negociación, pero la intención primera es contar con el apoyo del que fuera su socio de gobierno.

Esta semana, jueves y viernes, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos se va de retiro "a una casa rural para trabajar sobre un primer avance de las cuentas del año que viene", ha señalado la alcaldesa.

Sobre el ofrecimiento de Vox de trabajar con el PP si se aborda una rebaja de los impuestos municipales, Ayala ha asegurado que esta posibilidad "es mejor enmarcarla dentro de un contexto general" de los presupuestos, ya que cabe la posibilidad de una posible negociación sobre una bajada de la presión fiscal a los burgaleses.

ESTADIO.

Por otro lado, sobre la idea del PSOE de la necesidad de firmar un nuevo convenio y una nueva cesión del Estadio Municipal El Plantío para la gestión del Burgos CF, Cristina Ayala ha señalado que lo primero que necesita el equipo de Gobierno para hacer una valoración es el proyecto, que todavía no tiene y el "presupuesto exacto de ejecución" de dicha obra.

A partir de ahí el Ayuntamiento opinará, pero sin proyecto asegurado, no hay nada. En ese sentido va a realizar una oferta que "sea buena para el club, para los aficionados y para la ciudad", ha aseverado Cristina Ayala, pero mientras no haya presupuesto "sólo hay ideas" y por tanto, mientras no haya "proyecto con su presupuesto" pues no puede decir "mucho más".