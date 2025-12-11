Ayuda de 300.000 euros para adecuar el Palacio de la Marquesa de Cartago en Ciudad Rodrigo como centro de Siega Verde

SALAMANCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la concesión de una subvención de 300.000 euros al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) para intervenciones dentro del proyecto de rehabilitación del Palacio de la Marquesa de Cartago como centro expositivo del yacimiento arqueológico de Siega Verde.

La finalidad de esta subvención es contribuir a la conservación, puesta en valor y proyección cultural del patrimonio de Castilla y León, mediante la recuperación y adecuación funcional de este inmueble histórico para transformarlo en un centro de recepción de visitantes y espacio expositivo vinculado a la difusión del yacimiento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La construcción del Palacio de la Marquesa de Cartago, en Ciudad Rodrigo fue iniciada a finales del siglo XIX. En el año 1953 el inmueble fue adquirido por un nuevo propietario, quien acometió un conjunto de importantes intervenciones que permitieron finalizar la construcción del palacio. Posteriormente, al fallecimiento de su último propietario, el inmueble fue donado en testamento a la Diócesis de Ciudad Rodrigo, que a su vez lo cedió al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo hasta el año 2099.

La edificación presenta un estilo neogótico, con elementos hispanoflamencos y renacentistas, así como arábigos en su patio, destacando en su decoración la profusión de elementos heráldicos tales como lises, águilas y leones, que se encuentran representados en los principales escudos de armas.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo está desarrollando un proyecto para la rehabilitación del Palacio de la Marquesa de Cartago con el fin de transformarlo en un centro de recepción de turistas y un espacio de exposiciones ligado a la puesta en valor y potenciación del conjunto paleolítico de Siega Verde, ubicado en las pedanías de Serranillo (Villar de la Yegua), Martillán (Villar de Argañán) y en el municipio de Castillejo de Martín Viejo, todos ellos en la provincia de Salamanca.

Las actuaciones que se llevan a cabo mediante la concesión de esta subvención consisten en la culminación de las obras necesarias para la adecuación funcional del edificio con el fin de destinarlo a centro de recepción de visitantes y espacio expositivo permanente.

Abarcan la finalización de trabajos de albañilería, revestimientos, pavimentos, carpintería, instalaciones eléctricas, climatización y fontanería, así como la musealización de las salas previstas para albergar contenidos vinculados a la historia, la arquitectura y el urbanismo de Ciudad Rodrigo y al conjunto rupestre de Siega Verde.

Se incluye también la implementación de sistemas de control, seguridad y accesibilidad, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la adaptación del inmueble a los estándares contemporáneos de uso público.

La creación de un centro de interpretación y recepción de visitantes permitirá articular una oferta integrada que refuerce la visibilidad del yacimiento de Siega Verde, potenciando su aprovechamiento como "elemento dinamizador" del turismo cultural en la comarca, ha subrayado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, la justificación de la intervención abarca diversos factores, como la relevancia histórica y arquitectónica del Palacio de la Marquesa de Cartago, cuya conservación resulta "indispensable" para mantener la integridad del conjunto urbano de Ciudad Rodrigo.

Junto a ello, la necesidad de dotar al municipio de infraestructuras culturales adecuadas que permitan gestionar el creciente flujo de visitantes previsto en los próximos años, especialmente tras la consolidación de Siega Verde como destino cultural de referencia.

Además, la oportunidad de generar sinergias entre patrimonio cultural, turismo y desarrollo local, mediante la creación de espacios que favorezcan la divulgación, la educación y la participación ciudadana.