Ayuda a AERCYL para asesoramiento de emigrantes retornados para facilitar su integración laboral y social

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, la concesión de una subvención de 30.000 euros a la Asociación de Emigrantes Retornados de Castilla y León (AERCYL), destinada a financiar los gastos derivados de los servicios de información, asesoramiento y acompañamiento que la entidad presta a los emigrantes retornados y a sus familias.

A través de estos servicios, AERCYL facilita la integración laboral y social de los castellanos y leoneses que regresan a la Comunidad después de haber desarrollado parte de su trayectoria vital en el extranjero, proporcionándoles orientación y apoyo ante las distintas necesidades que pueden surgir durante el proceso de retorno. La asociación desarrolla, además, actividades asistenciales, culturales y de ocio dirigidas a sus miembros y colabora con otras entidades públicas y privadas para el desarrollo de actuaciones en beneficio de los emigrantes retornados y sus familias.

La subvención se enmarca en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que contempla, entre sus medidas, el apoyo al movimiento asociativo de los emigrantes retornados como instrumento para reforzar la atención y el acompañamiento a quienes regresan a Castilla y León.

La Asociación de Emigrantes Retornados de Castilla y León es una entidad sin ánimo de lucro con sede en Palencia, integrada por emigrantes retornados a la Comunidad, principalmente procedentes de países de Europa e Hispanoamérica. Entre sus objetivos prioritarios se encuentra la defensa de los intereses de los emigrantes retornados y de sus familias, así como el apoyo a su integración en Castilla y León. Para ello, la asociación desarrolla su actividad en el conjunto del territorio de la Comunidad y presta servicios de información, asesoramiento y acompañamiento dirigidos a las personas retornadas.

Además, AERCYL cuenta con representación en el Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León y forma parte de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados, lo que permite reforzar la coordinación y la colaboración con otras entidades vinculadas a la atención de la ciudadanía retornada.

Con esta ayuda, la Junta de Castilla y León refuerza su colaboración con el movimiento asociativo de los emigrantes retornados y contribuye a facilitar su integración laboral y social, en el marco de las políticas de apoyo a la ciudadanía castellana y leonesa que regresa a la Comunidad.