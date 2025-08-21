Ayudas por valor de 4,4 millones para proyectos de I+D de Grupo Antolín, Maxamcorp, Cerealto y Entrepinares

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado más de 4,4 millones de euros en ayudas destinadas a financiar planes estratégicos de I+D de cuatro grupos empresariales, Grupo Antolín, Maxamcorp, Cerealto y Entrepinares, que invertirán 17 millones de euros y crearán 25 nuevos empleos en proyectos estratégicos de I+D.

Con la aprobación de estos proyectos empresariales de I+D, la Junta ha impulsado desde el inicio de la legislatura un total de 95 planes estratégicos de I+D en la Comunidad correspondientes a 44 empresas con 53,8 millones de euros de subvenciones.

Estos recursos públicos han facilitado inversiones empresariales aprobadas por valor de 186 millones de euros y la creación de 1.655 empleos, de los cuales 405 corresponden a actividades de I+D, ha subrayado el Ejecutivo autonómico.

Respecto a los cuatro proyectos que recibirán estas nuevas partidas, la Junta ha precisado que se ha declarado de Especial Interés el IV Plan Estratégico de Innovación (2025-2027) de Grupo Antolin-Ingeniería S.A. y se ha aprobado una subvención de 2.415.512 euros.

Este plan tiene como objetivo el desarrollo de nuevos materiales y procesos que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, la incorporación de hasta un 40 por ciento de materiales plásticos totalmente sostenibles en sus productos para 2030, y el avance en soluciones de fabricación avanzada y digitalización industrial para mejorar la competitividad. La inversión empresarial en el plan estratégico aprobado asciende a 6.551.979 euros.

En cuanto al empleo, el plan busca asegurar los puestos de trabajo actuales y atraer nuevo talento, de modo que se prevé la contratación de dos personas para actividades de innovación e ingeniería avanzada, y tres adicionales para futuras fases de preindustrialización, especialmente en el campo de la digitalización.

Adicionalmente, se prevé una inversión de 1,5 millones de euros en centros productivos de Castilla y León para industrializar los resultados, enfocada en fabricación avanzada, inteligencia artificial y digitalización de procesos industriales.

La ejecución del plan estratégico supone la subcontratación con el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), con sede en Burgos, por 308.400 euros; con Cidaut, en Valladolid, por 146.500 euros, y con el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), también en Burgos, por 25.000 euros. Además, Grupo Antolin colabora con otros centros tecnológicos por un importe de 528.650 euros, sumando un total de 1.008.550 euros en subcontrataciones con centros tecnológicos.

MAXAMCORP Y CEREALTO

Asimismo, el Gobierno autonómico ha aprobado una subvención de 804.685 euros a Maxamcorp International S.L. y ha declarado de Especial Interés su plan estratégico de I+D, que se enfoca a la producción de materiales energéticos, con el objetivo principal de impulsar desde su planta de Páramo de Masa (Burgos) el desarrollo de explosivos verdes con baja huella de carbono.

Esto incluye la optimización de procesos y materias primas en términos de emisiones y consumo de recursos, y la adopción de modelos productivos basados en la economía circular para la reutilización y el reciclado de recursos. La inversión empresarial asciende a 3.229.634 euros.

En cuanto al empleo la empresa prevé la creación de dos nuevos puestos de trabajo en el departamento de I+D y de hasta cinco personas adicionales a partir del año 2028 en las áreas de producción y comercial como fruto de los resultados obtenidos en el proyecto.

Igualmente, el plan estratégico prevé la subcontratación con el Centro Tecnológico de Materiales Energéticos (CTME), en Burgos, por 58.350 euros, y con la Universidad de Salamanca (USAL) por 90.000 euros.

La realización del plan tendrá un "fuerte impacto" en el tejido industrial de la Comunidad, al investigar procesos y desarrollar tecnologías verdes que servirán de vectores para la transición energética y el impulso de la economía circular, ha subrayado la Junta.

Por otro lado, Cerealto Industrial Spain S.A. recibirá una subvención de 683.610 euros de la Junta, que ha declarado de Especial Interés su plan estratégico, que tiene como objetivos el estudio y desarrollo de una solución de proteínas con poder edulcorante mediante procesos biotecnológicos y la implementación de una transformación digital para la gestión de la información y la aplicación de la inteligencia artificial.

El plan estratégico implica una inversión de 3.840.534,03 euros y se estima que la industrialización de los resultados generará una inversión adicional de 5,75 millones de euros entre 2025 y 2031 para la ampliación de instalaciones en Venta de Baños (Palencia) y la adquisición de activos.

Se estima la creación de tres nuevos puestos de trabajo en el Departamento de Sistemas, ocupados por técnicos expertos en el desarrollo de soluciones digitales. Asimismo, la ejecución del Plan Estratégico supone la subcontratación con empresas de la Comunidad por importe de 572.812 euros.

QUESERÍAS ENTREPINARES

La Junta también ha aprobado una subvención de 527.658 euros para Queserías Entrepinares y ha declarado de Especial Interés su plan estratégico, que tiene como propósitos el desarrollo de soluciones sostenibles en la elaboración de queso basadas en la optimización de procesos, valorización de subproductos y ecodiseño de envases; el desarrollo de sistemas avanzados de información y seguridad para la mejora de la eficiencia y resiliencia operativa a través de procesos de ciberseguridad y la implantación de un ecosistema digital inteligente e integrado; y, por último, el desarrollo de un modelo que permita gestionar de manera eficiente la capacidad computacional de los centros de procesamiento de datos.

El plan estratégico implica una inversión de 3.332.507 euros, cuya ejecución supondrá una inversión directa estimada de 5 millones de euros para adaptar la capacidad técnica de la empresa e industrializar los resultados obtenidos. En esta última cuantía se incluyen la adquisición e instalación de equipamiento específico e infraestructuras digitales avanzadas en los centros productivos de Valladolid.

Se estima la creación de diez nuevos puestos de trabajo directos vinculados a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas, sostenibles y digitales. Asimismo, la ejecución del Plan Estratégico supone la subcontratación con el centro tecnológico Cidaut por 54.600 euros y la subcontratación con empresas de la Comunidad por valor de 179.775 euros.

El plan contribuirá a la consolidación del tejido tecnológico e industrial de Castilla y León y tendrá un impacto significativo en la internacionalización de Entrepinares, que podrá actuar como agente tractor de tecnología.