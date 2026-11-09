El Ayuntamiento abrirá este martes la pasarela del Canal de Castilla de La Victoria tras su reforma

Pasarela en La Victoria. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid abrirá este martes, 10 de noviembre, al tránsito peatonal y ciclista la pasarela sobre el Canal de Castilla, situada entre las calles Fuente el Sol y Parva de la Ría, tras haber finalizado las obras de rehabilitación y renovación integral de su pavimento.

Según ha informado la entidad municipal en un comunicado recogido por Europa Press, la intervención ha contado con una inversión de 90.000 euros y ha permitido reparar los elementos deteriorados de la estructura, sustituyendo completamente las antiguas tarimas de madera por un nuevo pavimento para garantizar la seguridad y comodidad de peatones y ciclistas.

Esta pasarela, que conecta las dos márgenes del Canal de Castilla entre los barrios de La Victoria y Puente Jardín, presentaba un "importante deterioro provocado por el paso del tiempo y el uso continuado".

La rotura y el desprendimiento de algunas piezas habían originado "irregularidades y situaciones de riesgo" para los usuarios, que han generado quejas vecinales, por lo que se ha dado respuesta con su arreglo a una solicitud formulada en anteriores ediciones de los Presupuestos Participativos.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes el expediente de contratación de las obras para la construcción de una nueva pasarela peatonal y ciclista sobre el Canal de Castilla a la altura de la calle Brezo.

Esta nueva infraestructura tiene como objetivo ampliar los puntos de conexión entre La Victoria y Puente Jardín y facilitar la movilidad entre ambas márgenes.