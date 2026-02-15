El Ayuntamiento de Aldeamayor avisa de que el agua de la urbanización Golf no es apta para consumo

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aldeamayor ha informado este domingo de que el agua en la urbanización Aldeamayor Golf no es apta para consumo humano y ha recomendado a la población que emplee agua embotellada a la espera de que se pueda suministrar agua potable lo antes posible a los vecinos.

En un bando, el Consistorio ha informado de que con el objeto de poder garantizar el abastecimiento, especialmente a esta urbanización y El Soto, ha contratado la instalación de una bomba auxiliar de captación de agua en el río Duero, que se colocará en cuanto el nivel del mismo lo permita.

Asimismo, en El Soto abastecerá el depósito de agua mediante camiones de bomberos, facilitados por la Diputación y los cuales ya trabajan en la zona, si bien, ha precisado, la velocidad de recarga es "moderada".

De este modo, ha llamado a la población a tratar de evitar consumos innecesarios y priorizar los destinos esenciales.