Ayuntamiento de Aldeamayor (Valladolid) acusa de "inacción" a la CHD en la gestión de cauces y estudia acciones legales

Garaje de una vivienda de Aldeamayor inundado. - EUROPA PRESS

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín ha denunciado la "inacción" por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en la gestión de los cauces y arroyos que no han sido "limpiados a tiempo" lo que ha provocado que la crecida de los cauces y arroyos haya inundado zonas del municipio y afectado a un centenar de viviendas.

El Consistorio de Aldeamayor ha manifestado su "indignación ante la reiterada falta de actuación por parte de la CHD en la limpieza y mantenimiento de los cauces" que ha provocado "graves inundaciones" que han afectado a zonas residenciales, infraestructuras básicas y al abastecimiento de agua potable.

En este momento los esfuerzos principales del Consistorio están centrados en "conseguir volver a la normalidad" en el servicio de abastecimiento de agua, que está gestionado por una empresa concesionaria.

Durante las intensas lluvias de las últimas semanas, el río Duero y los arroyos de La Sal, Bocianco y La Pedraja han sufrido desbordamientos debido "a la acumulación de maleza, sedimentos y residuos que no han sido retirados a tiempo, así como al pésimo estado de los márgenes, cuyo mantenimiento y conservación brillan por su ausencia".

Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento ha asegurado que el resultado ha sido la inundación de carreteras, calles, caminos rurales, garajes y bajos de viviendas, además de la interrupción del suministro de agua en el municipio, y se estima que los daños materiales pueden superar varios millones de euros.

Asimismo, el alcalde, Roberto Martínez, ha asegurado que el municipio "no puede seguir pagando las consecuencias de la falta de mantenimiento de unos cauces que son competencia exclusiva de la CHD. Llevamos años trasladando peticiones formales sin obtener respuesta ni actuación alguna".

Asimismo, Martínez ha aseverado quela CHD "debe asumir su responsabilidad y poner fin a una situación que pone en riesgo tanto la seguridad de las personas como su patrimonio y la integridad de los servicios públicos esenciales".

Roberto Martínez ha anunciado que esta denuncia se va a trasladar a la Junta de Castilla y León y al Ministerio para la Transición Ecológica para exigir "medidas inmediatas para evitar que episodios de esta gravedad vuelvan a repetirse", además de que se están estudiando acciones legales "para reclamar los daños ocasionados por la inacción de la Confederación".

El Gobierno municipal insiste en que los ayuntamientos no pueden seguir siendo "los únicos en dar respuesta con sus medios limitados ante emergencias que son consecuencia directa de una deficiente gestión de la Confederación".

El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín pide a la CHD que deje de mirar hacia otro lado y actúe con la responsabilidad que sus funciones exigen.