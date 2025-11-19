Ayuntamiento de Aldeamayor (Valladolid) baja un 5% el impuesto de circulación y bonifica hasta un 50% coches ecológicos

ALDEAMAYOR (VALLADOLID), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de la localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín, Roberto Martínez, ha anunciado una bajada del 5 por ciento del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, el 'impuesto de circulación' que entrará en vigor en 2026.

En el Pleno del próximo 27 de noviembre abordará la modificación de la ordenanza fiscal del IVTM, mediante la cual se configuran los tipos con una rebaja general del 5 por ciento en cada uno de ellos.

Además de esta medida, se actualiza la ordenanza a las realidades tecnológicas existentes en 2025 y se simplifican las bonificaciones para que los ciudadanos tengan mayor certidumbre y seguridad a la hora de interpretar el nuevo texto.

También se fomenta la adquisición de vehículos ecológicamente eficientes y respetuosos con el Medio Ambiente, en algunos casos ya que se pueden llegar a bonificar hasta un 50 por ciento de la cuota, "lo que reafirmá el compromiso del Consistorio con la huella de carbono cero", como ha aseverado el alcalde.

El objetivo que persigue el equipo de Gobierno es "aliviar la presión fiscal a los vecinos, fomentar el atractivo de Aldeamayor para empadronarse y seguir incentivando el crecimiento sostenible de la localidad", como ha apuntado Roberto Martínez.

"Los ciudadanos son partícipes del crecimiento de Aldeamayor, no solo de manera indirecta, si no también de manera directa, y una forma es rebajando sus recibos en todo lo que nos sea posible", ha afirmado el alcalde.

La medida que se llevará al Pleno afectará a más de 6.500 vecinos empadronados, "aunque es una medida transversal que tendrá impacto en todos los segmentos de la población, tanto desde el punto de vista residencial como empresarial", ha explicado Martínez, quien ha precisado que se "consolida a la localidad pinariega como un polo de atracción en la Comunidad".