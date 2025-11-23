El Ayuntamiento analiza la demanda para decidir si crea paradas de Auvasa en el Centro de Salud La Magdalena

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha respondido al Grupo Municipal Socialista que la creación de nuevas paradas de Auvasa junto al nuevo Centro de Salud La Magdalena se estudiará "una vez se haya analizado la demanda".

Gutiérrez ha defendido que se ha acabado "el tiempo del Partido Socialista en los que muchas de las rutas se hacían por criterios clientelares o a petición de algunas asociaciones afines" y ha precisado que en este caso la prioridad "es realizar un estudio de las necesidades reales de los usuarios".

El concejal ha indicado que, aunque el centro de salud acaba de empezar a funcionar, se van a evaluar las demandas, las rutas y los usuarios, si bien ha señalado que la infraestructura actual de la calle "dificulta los giros de los autobuses".

Además, ha apuntado que la zona "no está desabastecida", dado que la prioridad es "mantener las paradas universitarias cercanas", y ha insistido en que cualquier decisión sobre nuevas paradas "se llevarán a cabo una vez esté completado el análisis".