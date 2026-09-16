Ayuntamiento de Ávila abre el 21 de septiembre la inscripción a 40 cursos para trabajadores, desempleados y empresarios

ÁVILA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila abrirá del 21 al 11 de septiembre el plazo de inscripción a la nueva convocatoria del programa de teleformación destinados a trabajadores, desempleados, emprendedores y empresarios, que contará con 40 cursos gratuitos.

El teniente de alcalde de Empleo, Industria y Comercio del Consistorio abulense, Carlos López, ha puesto en valor esta formación que se desarrollará entre el último trimestre del año y el inicio de 2027.

Con un presupuesto de 25.000 euros, la oferta de cursos que se facilita este año atiende a las demandas de los usuarios y de las necesidades de las empresas y del mercado actual en lo que a competencias profesionales se refiere.

Así, el Ayuntamiento de Ávila ofrecerá cursos relacionados con habilidades directivas, habilidades personales, recursos humanos, gestión empresarial, marketing y ventas, prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente, protección de datos, competencias digitales, inteligencia artificial, transformación digital, diseño gráfico y web, ofimática, administración pública, especializaciones profesionales o idiomas.

A través de esta formación, se busca actualizar a trabajadores, potenciales trabajadores, emprendedores y empresarios de la ciudad, con el fin de mejorar su situación profesional y, de esta forma, contribuir al crecimiento socioeconómico local, según ha subrayado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El programa, de carácter gratuito, se pone en marcha a través de la plataforma online con la que cuenta el Ayuntamiento de Ávila para este fin, a través de la que se podrá acceder a contenidos textuales y multimedia, y también a ejercicios y pruebas de conocimiento, siempre bajo la supervisión de un tutor.

La convocatoria se abre con un catálogo de 40 cursos que abarcan desde dirección de personas y desarrollo del talento a lengua de signos española, así como creación de contenido audiovisual con IA generativa, uso de la IA en el trabajo, identidad digital, contratación laboral, gestión administrativa en el proceso comercial, fiscalidad básica, contabilidad práctica para pymes o manipulador de alimentos.

Para inscribirse en estos cursos, que oscilan entre las 10 y las 80 horas de duración, se debe cumplimentar y registrar la solicitud existente en la plataforma, cuya dirección es https://avila.adrformacion.com desde el día 21.

La selección de solicitudes se realizará entre el 13 y 16 de octubre, periodo en el que se comunicará por correo electrónico a las personas seleccionadas hasta agotar el número de plazas. Las personas seleccionadas podrán comenzar la realización de su curso el 19 de octubre y dispondrán de tres meses para completarlo.

También en la plataforma, así como en el portal avilactiva.com, están disponibles los requisitos que se deben cumplir para optar a estos cursos formativos.