ÁVILA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha abierto el plazo de inscripción hasta el 30 de noviembre para los establecimientos que quieran participar en la campaña de Navidad.

La campaña, a la que se destinarán más de 120.000 euros, tiene el fin de impulsar el consumo en los comercios abulenses entre los meses de diciembre y enero, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Bajo el lema 'Regala Ávila en Navidad', la campaña, financiada íntegramente con fondos municipales, sorteará regalos y también 'cheques tienda' para que las personas agraciadas puedan gastarlos en los establecimientos participantes.

Igualmente, entre las iniciativas para el comercio en el periodo navideño se incluirán 'cheques regalo' para consumir en los comercios participantes.

De esta forma, las empresas interesados pueden registrar su solicitud en el Registro Municipal a través de la sede electrónica ('sede.avila.es').