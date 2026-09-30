Ayuntamiento de Ávila activa los sondeos de El Soto para poder abastecer de agua a la ciudad ante la falta de lluvia

Sánchez Cabrera en la visita a El Soto. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha visitado este miércoles la estación de bombeo situada en la zona del preSoto, junto al río Adaja, donde se han activado los sondeos para poder abastecer a la ciudad ante la falta de precipitaciones.

Sánchez Cabrera ha visitado esta estación desde donde se bombea el agua procedente de los sondeos hasta la Casa de las Aguas ubicada en el puente Romanillos y la Estación Potabilizadora (ETAP).

En un primer momento, el Ayuntamiento de Ávila ha puesto en marcha tres de los cuatros sondeos existentes en el parque de El Soto, que captan agua del río Adaja, con la previsión de activar próximamente el cuarto sondeo, que se puso en marcha durante la sequía del año 2019.

La activación de los sondeos se realiza después de que el Ayuntamiento de Ávila, ante el descenso de los embalses, que se encuentran esta semana al 42,5 por ciento de su capacidad total, haya restringido al mínimo el riego en los jardines y espacios verdes de la ciudad desde el pasado 10 de septiembre.

A través de los sondeos, se consigue aportar en torno al 10 - 12 por ciento del volumen de agua que puede necesitar la ciudad, además de aportar agua de mejor calidad al proceso de abastecimiento.

El alcalde abulense ha recordado que la ciudad lleva un periodo amplio sin registrar precipitaciones, una situación generalizada por la falta de lluvias, y ha destacado "la gestión eficiente que se necesita realizar de los recursos hídricos", por lo que ha realizado un llamamiento a "la responsabilidad" de los vecinos a la hora de consumir agua y no desperdiciarla.