El Ayuntamiento de Ávila aprueba los Presupuestos para 2026 que ascienden a 67,8 millones

El Ayuntamiento de Ávila aprueba el presupuesto de 2026que asciende a 67.8 millones

ÁVILA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado este viernes los Presupuestos para 2026 que ascienden a 67,8 millones, una cifra que supone cerca de un cuatro por ciento más que en el ejercicio anterior.

Las cuentas han salido adelante con los votos a favor de Por Ávila, la abstención del PSOE y el voto en contra de PP y Vox y en el documento final se han incorporado ocho enmiendas socialistas, relacionadas con la ayuda a domicilio, la Ciudad Deportiva, un aparcamiento de vehículos pesados, el transporte urbano colectivo, el Diálogo Social, el cementerio, el alumbrado del carril bici de Naturávila y mejoras en la antigua estación de autobuses.

El Consistorio ha detallado que el presupuesto incluye una cuantía "récord" en Servicios Sociales que alcanzará los nueve millones, partida en la que se contemplan más de 6,2 millones a mayores y dependientes, incluidos 3,4 millones para comedor y ayuda a domicilio, mientras que otros 1,4 financiarán programas de infancia y conciliación.

En el área de Urbanismo y Servicios a la Ciudad, las principales partidas se dirigirán a vías públicas (1,3 millones), agua limpia y saneamiento (745.000 euros), limpieza viaria y recogida de residuos (8,3 millones), alumbrado público (2,5 millones) y jardines y podas (1,8 millones). Además, la Administración General contará con 11,1 millones para servicios generales al ciudadano.

El presupuesto incluye también 500.000 euros para nuevas tecnologías destinadas a acercar la administración electrónica, 768.000 euros para el fomento del empleo, 1,5 millones para el mantenimiento y limpieza de los colegios, 3,7 millones para cultura y patrimonio, cinco millones para deporte e instalaciones deportivas, 1,6 millones para turismo y 2,5 millones para subvencionar el transporte urbano.

Se suman 140.000 euros para el comercio de proximidad y 132.000 euros para los barrios anexionados. Los cuerpos de seguridad y emergencias dispondrán de 6,7 millones para Policía Local, 3,7 millones para el Servicio de Bomberos y 72.700 euros para Protección Civil.

En materia de inversiones, el presupuesto recoge 4,2 millones de euros, que incluyen actuaciones en colegios dentro del Plan EDIL, la construcción de un nuevo pabellón en la Ciudad Deportiva, la mejora del parque del Cerezo, más de un millón de euros para la modernización de instalaciones deportivas, con un nuevo campo de fútbol de hierba artificial en los anexos del Adolfo Suárez, 775.000 euros para el plan de asfalto, 50.000 euros para el plan de caminos, 35.000 euros para un nuevo parque canino y 95.000 euros para actuaciones en barrios anexionados.

Para financiar estas inversiones, el Ayuntamiento acudirá a un préstamo de 3,1 millones de euros, complementado con fondos propios. Además, las cuentas mantienen la congelación de tasas e impuestos, así como las bonificaciones vigentes, entre ellas los incentivos fiscales para la instalación de placas solares, la reducción del IBI para familias numerosas, los beneficios para la actividad económica o la tarifa social del agua.

En el mismo pleno se ha aprobado una modificación presupuestaria de crédito extraordinario por seis millones de euros, financiada con cargo al remanente de Tesorería.

Su objetivo es cubrir las inversiones previstas en el nuevo pliego de alumbrado público, que permitirá acometer todas las mejoras necesarias en esta materia en los próximos ejercicios y garantizar la sostenibilidad económica del contrato.