Ayuntamiento de Ávila convoca 30 plazas para el curso de monitor de ocio y tiempo libre de este verano

ÁVILA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila celebrará este verano una nueva edición del Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, con el que se facilita titulación oficial a los participantes y para el que se convocan una treintena de plazas.

El plazo para la inscripción en el curso estará abierto del 1 al 12 de junio y la inscripción debe realizarse en el Registro Municipal, bien de forma presencial bien a través de sede electrónica (sede.avila.es).

Está dirigido a mayores de 18 años que tengan el título de graduado en ESO o equivalente. El curso se celebrará en las instalaciones del Centro Medioambiental San Nicolás y constará de parte teórica y práctica. En concreto, del 6 al 27 de julio se desarrollará la parte formativa, integrada por 150 horas teórico prácticas.

Así, del 6 al 17 de julio, se realizará la parte formativa presencial y del 18 al 26 de julio, la parte formativa online, mientras que el examen, de carácter presencial, será el 27 de julio.

Una vez superada la parte formativa, el alumno deberá completar una parte de 160 horas prácticas (extensivas o, en campamentos, intensivas), para lo que dispondrá de un año.

El curso contará con 30 plazas y, al finalizar, se otorgará al alumno el título oficial homologado por la Junta de Castilla y León, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Además de esta formación para jóvenes, el Ayuntamiento de Ávila ha programado para las próximas semanas talleres de ocio y formativos y actividades como la que este domingo 16 de mayo se celebrará en la ribera del río Adaja, dedicada a sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente y también para impulsar las relaciones intergeneracionales.

En concreto, a lo largo de toda la mañana, desde las 10 horas y con el parque de la petanca como punto de encuentro, se trabajará en dos aspectos: una primera parte consistirá en trabajos de limpieza de la ribera del río, para continuar, posteriormente, con juegos tradicionales intergeneracionales.

Para participar en esta actividad, destinada a jóvenes y a un público familiar, es necesario inscribirse -con carácter gratuito y de forma presencial o a través del teléfono 920350000 ext 870- en el Espacio Joven Alberto Pindado.

Hasta el 18 de mayo, además, estará abierto el plazo de inscripción para un curso gratuito que, con el título 'Cocina con tradición', realizará el Ayuntamiento de Ávila los días 22 y 29 de mayo, para mayores de 16 años.

En él, de la mano del chef Raúl Rodríguez, se aprenderá a elaborar recetas típicas de la tradición culinaria de Castilla y León. El curso se desarrollará en horario de 20 a 22.30 horas ambas jornadas.

ESCUELA DE PADRES

Igualmente, está abierto hasta el 26 de mayo el plazo para inscribirse en una escuela de padres, de carácter gratuito, sobre 'Crianza financiera', que se realizará los días 1 y 8 de junio, en el Espacio Joven Alberto Pindado (de 19 a 20.30 horas).

En esta actividad, se facilitarán herramientas a los progenitores sobre cómo educar a los hijos en el uso del dinero o fórmulas para enseñar a gestionar la economía personal de forma responsable.

La inscripción debe realizarse en el Espacio Joven o a través de la sede electrónica municipal (sede.avila.es).

Y para apuntarse a otro curso de cocina, dedicado en esta ocasión a 'Jóvenes reposteros', está abierto el plazo de inscripción hasta el 12 de junio. Esta actividad, dirigida a jóvenes de 10 a 15 años, se celebrará el 19 de junio en la plaza de Italia, de 18.30 a 20.30 horas y, en ella, los participantes aprenderán a hacer postres fáciles de una forma divertida.

También es necesario inscribirse, para esta actividad gratuita, en el Espacio Joven o a través de la sede electrónica municipal.