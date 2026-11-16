Ayuntamiento de Ávila destina 120.000 euros a una campaña de apoyo al comercio local

ÁVILA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila realizará una nueva campaña de apoyo al comercio local en época navideña, a la que se destinará una inversión global cercana a 120.000 euros, IVA incluido, financiados con fondos municipales.

"Con el objetivo de poner en valor el papel del comercio local, acercarlo al cliente y fidelizarlo", esta campaña se desarrollará en plena época navideña, tal como ha señalado la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Así se ha dado a conocer en el transcurso de la Mesa de Comercio, celebrada hoy, con la participación de representantes de los grupos políticos municipales, Junta, CEOE Ávila, la Federación de Comercio integrada en CEOE y sindicatos.

La edil ha subrayado el "éxito" que han tenido las campañas de comercio puestas en marcha por el Ayuntamiento de Ávila en los últimos años, bien con fondos propios bien cofinanciadas por la Junta, y que cumplen, sobre todo en época navideña, "con el objetivo de acercar el comercio local al comprador" que ofrece "un servicio de calidad y garantizado".

En este sentido, la campaña de Navidad, que ya ha salido a licitación, incluirá, entre otros aspectos, sorteos para los consumidores y también animación mediante videomapping, tal como se ha adelantado en la Mesa de Comercio, en la que se han abordado algunas de las cuestiones relacionadas con esta iniciativa que, de nuevo, contará para su desarrollo con la colaboración de CEOE Ávila.