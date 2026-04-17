Ayuntamiento de Ávila extenderá su punto violeta a los barrios con una campaña contra la violencia de género digital

ÁVILA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Punto Violeta del Ayuntamiento de Ávila llegará este año a las fiestas que se celebran en los diferentes barrios de la ciudad con una campaña de sensibilización y concienciación sobre la violencia de género digital.

Este espacio, que se identifica por su color morado y que sirve de punto de referencia, información y asesoramiento en aspectos relacionados con la violencia de género, el acoso o el sexismo, ofrece información y atención temprana ante cualquier tipo de discriminación, abuso o agresión, según ha recordado la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal.

Este año, además, el Ayuntamiento de Ávila lanza desde el Punto Violeta una campaña contra la violencia de género digital que, con el lema 'Libertad y respeto digital', contará con diversos elementos, centrándose en dos ejes: por un lado, se fomentará la prevención a través de mensajes de sensibilización que se difundirán en elementos como unos landyards o colgantes que incluyen el lema de la campaña y diferentes mensajes que refuerzan las ideas en las que se quiere incidir en este sentido: 'El amor no exige pruebas', 'Mis redes, mis reglas', entre otros

Asimismo, trabajará en la detección de posibles situaciones de violencia de género digital con un breve test que se entregará a los usuarios y que aborda cinco aspectos cuyos resultados se pueden comprobar en el momento a través de respuestas de Sí, No, A veces.

Estas preguntas estarán relacionadas con el control y la vigilancia, la presión y manipulación, acoso e insultos, privacidad y exposición, y aislamiento digital, detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

El objetivo final de la actividad, que se realizará en el horario de funcionamiento del Punto Violeta y garantizando su accesibilidad en los momentos de mayor afluencia de público, es contribuir a celebrar unas fiestas seguras, igualitarias y libres de violencia, tanto en el espacio físico como en el digital, de modo que se asegura una intervención continuada, facilitando tanto la sensibilización preventiva como la detección de posibles situaciones de riesgo en un contexto de participación comunitaria.