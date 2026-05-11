Ayuntamiento de Ávila lanza una campaña de bonos descuentes de 10 y 20 euros para compras en 110 comercios

ÁVILA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha puesto en marcha hoy la campaña de apoyo al comercio, que cuenta con un importe de 80.000 euros, íntegramente financiados por el Consistorio, y a la que se han adherido más de 110 establecimientos.

Hasta el 15 de junio, los abulenses empadronados mayores de 16 años pueden acceder a la web avilactiva.es, a la plataforma chequescomercio.avila.es o a la app buybono y descargarse 20 euros en cheques descuento.

Con un importe de 80.000 euros, la campaña, en cuyo desarrollo y difusión se cuenta con la colaboración de CEOE Ávila, está dirigida a apoyar al comercio de proximidad, cuyos establecimientos adheridos cuentan con un cartel identificativo en el que aparece la leyenda 'Campaña de cheques comercio. Compra en Ávila'.

En estos establecimientos, desde este 11 de mayo hasta el 15 de junio, los abulenses podrán acudir con sus cheques para obtener descuentos en sus compras.

Una vez descargados de la plataforma, se dispone de un plazo de 48 horas para gastarlos antes de que ese importe quede anulado. Para canjear un cheque de 10 euros será necesario realizar una compra de 20 euros y para poder canjear los dos cheques disponibles por ciudadano (20 euros), habrá que realizar una compra de, al menos, 50 euros.