Ayuntamiento de Ávila mejora la iluminación y redes de suministros de una decena de espacios del casco histórico

Sánchez Cabrera, durante su visita al entorno de la avenida Portugal y la calle Humilladero. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha concluido las actuaciones enmarcadas en el Plan Impulsa Patrimonio, que han permitido realizar mejoras en acondicionamiento, accesibilidad, iluminación y renovación de redes de suministros en una decena de espacios del casco histórico de la ciudad.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, han visitado hoy el entorno de la avenida de Portugal y la calle Humilladero, espacios que, con una inversión superior a 400.000 euros, han sido los últimos en los que se ha intervenido en el marco de este plan, que ha contado con tres millones procedentes de fondos europeos del programa NextGenerationEU, canalizados por el Gobierno de España y destinados a los enclaves que integran el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

A través del Plan Impulsa Patrimonio, el Consistorio ha permitido actuar en una decena de calles y espacios del casco histórico en un periodo de dos años. Así, a la zona de la avenida de Portugal y las calle San Vicente y Humilladero, se suma la plaza Mosén Rubí y la calle Bracamonte, así como el entorno del colegio Santa Teresa.

Estos escenarios han sido el objeto de la segunda fase del Plan Impulsa Patrimonio que, en total, ha permitido actuar en una decena de puntos de la ciudad, siendo los incluidos en la primera fase la calle y travesía Brieva, Jimena Blázquez, Marcelino Santiago, El Tostado, Reyes Católicos y Tomás Luis de Victoria y travesía Dolores de Palacio.

También el plan ha permitido realizar actuaciones complementarias en espacios patrimoniales, como el auditorio de San Francisco y la iglesia de San Andrés, donde se ha instalado iluminación ornamental con cargo a estos fondos.

En conjunto, han sido actuaciones que han implicado trabajos en pavimentos, accesibilidad, iluminación, mobiliario urbano, entre otros, pero también relacionadas con la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, adecuación de la red de imbornales, mejora de la iluminación, soterramiento de las telecomunicaciones y mejora del acerado y la calzada.