Ayuntamiento de Ávila programa talleres de educación financiera para jóvenes y una escuela de padres

ÁVILA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha programado para las próximas semanas talleres de Educación Financiera para los más jóvenes y también una escuela de padres para progenitores con adolescentes.

Habrá dos talleres de educación financiera en el mes de mayo, los días 11 y 25, dirigidos a jóvenes de 10 a 13 y de 14 a 16 años, respectivamente, señala el Consistorio a través de un comunicado.

En el primero de ellos, los participantes aprenderán cómo utilizar dinero, diferenciar entre necesidades y deseos o aprender a ahorrar y a tomar decisiones responsables, mientras que en el segundo se tratarán aspectos como la toma de control del dinero, gestionar de forma responsable, identificar hábitos financieros saludables o fomentar el pensamiento crítico antes de consumir.

Para el primer grupo, el plazo de inscripción estará abierto hasta el 4 de mayo y, para el segundo, hasta el 18 de mayo. Los talleres se realizarán en el Espacio Joven Alberto Pindado, de 18.30 a 20.30 horas.

En el mes de mayo, además, se quiere hablar de propuestas, experiencias, perspectivas de los jóvenes en torno al ocio. Será en una sesión que se realizará el 15 de mayo en el Episcopio, con el título de 'World Café', de 18 a 20.30 horas.

El Punto de Salud del programa Kedada 3.0 acercará, además, un taller en el que se invitará a los participantes a despertar su creatividad y plasmar sus emociones y sentimientos en un mural de identidades. Esta actividad, que lleva por título 'Descubriéndote', se realizará el 20 de mayo, de 18 a 19.30 horas, en La Casa de las Ideas y está dirigida a jóvenes de 10 a 14 años.

La inscripción para esta actividad se podrá realizar del 27 de abril al 12 de mayo. Ya en el mes de junio, el Punto de Salud desarrollará una Escuela de Padres que llevará por título 'Aprendiendo a acompañar'.

El objetivo es acercar herramientas a los progenitores para acompañar a sus hijos en su adolescencia desde la comprensión. Se realizará el 10 de junio, en La Casa de las Ideas, desde las 18 horas y para participar es necesario inscribirse del 18 de mayo al 1 de junio. Igualmente, en el mes de junio, habrá dos talleres más en el Punto de Salud del programa Kedada 3.0 que desarrolla el Ayuntamiento de Ávila.

El primero de ellos, el 17 de junio, está dirigido a mayores de 18 años y lleva por título 'No me insistas'. Será en La Casa de las Ideas, a partir de las 18 horas y, en él, se invitará a los participantes a charlar sobre límites, autoestima o cómo construir relaciones que no duelan.

La inscripción para este taller puede realizarse del 25 de mayo al 8 de junio. Asimismo, habrá un taller sobre primeros auxilios psicológicos que se realizará el 30 de junio, en La Casa de las Ideas, a partir de las 18 horas.

Está dirigido a jóvenes de 10 a 14 años y tendrá como objetivo proporcionar herramientas dirigidas a ayudar cuando alguien lo puede estar pasando mal.

La inscripción para estas actividades, todas ellas, de carácter gratuito, se puede realizar en el Espacio Joven Alberto Pindado o a través de la sede electrónica municipal: sede.avila.es