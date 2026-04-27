Ayuntamiento de Ávila realizará trabajos en el tramo del lienzo norte de la muralla para reparar efectos de la borrasca

Trabajos en la muralla. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila realizará esta semana trabajos de mantenimiento en un tramo del lienzo norte de la muralla, que han implicado la colocación de andamios en los paramentos exteriores, se centran en el lienzo entre los cubos 12 y 13, donde se está interviniendo en la zona cubierta del adarve.

La actuación, que se extenderá durante esta semana, implica el refuerzo del tejado y el cambio de tejas, que sufrieron desperfectos durante los últimos episodios de borrascas. También se va a limpiar la vegetación y realizar reposición de ripios en esta zona, en la que el seguimiento que se realiza es más intenso, por la incidencia que tienen en ella las tormentas y los cambios de temperaturas.

Los trabajos, que han visitado el concejal delegado del Área de Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Ávila, Javier Ajates, y la arqueóloga municipal, Rosa Ruiz, forman parte del mantenimiento anual de la muralla que realiza el Ayuntamiento de Ávila, con un presupuesto de 50.000 euros, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Las actuaciones que se realizan, en este sentido, corresponden a las intervenciones menores que el Consistorio abulense realiza, como responsable del mantenimiento de la muralla. Son trabajos relacionados con limpieza, mantenimiento de maderas, mantenimiento y colocación de las franjas de drenaje, limpieza y reposición de morteros, recuperación y mantenimiento de barandillas metálicas o eliminación de la vegetación existente, entre otros.