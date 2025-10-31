El Ayuntamiento de Ávila rechaza la propuesta del PP para garantizar la bonificación de los peajes

ÁVILA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Ávila correspondiente al mes de octubre ha rechazado la propuesta presentada por el PP para garantizar la bonificación de los peajes de la AP-6, AP-51 y AP-61 con los votos en contra de Por Ávila, PSOE y Vox.

Tanto Por Ávila como Vox han crtiicado el "cinismo" de la propuesta al haber sido precisamente el PP el que llevó los peajes a Ávila, algo que ha refrendado el PSOE al recordar que la autopista AP-51 se inauguró bajo el mandato de José María Aznar.

El PP, por su parte, con Jorge Pato como portavoz, ha afeado a los tres que no recordaran la promesa electoral del grupo amarillo en el año 2019 sobre bonificar los peajes. No obstante, al margen de esta propuesta, este viernes se han aprobado cinco mociones, cuatro de ellas por unanimidad de todos los grupos políticos.

A propuesta del Grupo Municipal de Vox y transaccionada por el Grupo de Por Ávila, se ha aprobado por unanimidad una moción para intervenir, previo informe técnico preceptivo, en la pasarela sobre la avenida Juan Carlos I, que permite el cruce en altura de la carretera de salida de la ciudad y que conecta peatonalmente con el complejo del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

De la misma forma, se han aprobado por unanimidad las dos proposiciones presentadas por el Grupo Socialista. La primera de ellas, para declarar el parque de San Antonio Bien de Interés Cultural en la categoría de jardín histórico, una solicitud que se elevaría a la Junta de Castilla y León tras la elaboración del preceptivo informe técnico que recoja las singularidades y valores de este espacio verde de la ciudad.

En cuanto a la segunda de las proposiciones socialistas aprobadas por unanimidad, tiene como objetivo la creación de un aparcamiento de vehículos pesados en la ciudad, "ante la falta de espacio que registra el ya existente".

También por unanimidad se ha aprobado la cuarta de las mociones, una proposición del Grupo Popular para dotar de accesibilidad las zonas donde se ubican los contenedores de recogida de residuos en la ciudad.

OTRAS MOCIONES

No por unanimidad, pero sí aprobada, ha sido la moción de Vox para que el suelo del futuro pabellón de la Ciudad Deportiva esté acondicionado para la práctica del patinaje, un aspecto que ya, según se ha recordado en el pleno, está contemplado en el proyecto aprobado en el Plan EDIL para la regeneración de la Ciudad Deportiva y la construcción de un nuevo pabellón en lugar del actualmente existente.

Igualmente, en este pleno se ha aprobado la adhesión de la ciudad a la Red Española de Destinos por la Diversidad (REDD), una iniciativa impulsada por JN Global Project, en colaboración con la Asociación Diversa Global, que se dedica a promover un turismo inclusivo y responsable, fomentando entornos seguros y acogedores para la comunidad LGTBI+ en el sector turístico y empresarial.

De la misma forma, se ha aprobado la adhesión de la ciudad de Ávila a la Red Europea de Ciudades para la Salud Mental (EMHCN, por sus siglas en inglés), que implica el compromiso del municipio para dar visibilidad a los temas de salud mental que pueden afectar a todos los segmentos de la población, al mismo tiempo que para implementar proyectos que contarían con financiación europea de los que serían beneficiarios los abulenses relacionados con esta materia.

Por último, se ha ratificado, con el voto favorable de XAV y PSOE y el rechazo de PP y Vox, la denominación como plaza Alcalde Eustasio Meneses a la plaza situada entre los números 25 y 41 de la calle Ajates de la capital abulense. La denominación recordará al único alcalde socialista que ha tenido la ciudad de Ávila, edil durante el año 1936.