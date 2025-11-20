El Ayuntamiento de Ávila recibirá un millón para mejorar las infraestructuras del Polígono de Las Hervencias

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado al Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) la concesión de una ayuda financiera al Ayuntamiento de Ávila por importe de un millón de euros para acometer mejoras en las infraestructuras del Polígono Industrial de Las Hervencias.

Esta subvención se realiza dentro del Programa Territorial de Fomento para Ávila y su entorno 2020-2024, que la Junta de Castilla y León amplió hasta 2027.

En concreto, se subvencionarán las actuaciones de la red de saneamiento ampliando su capacidad, la renovación de la red de abastecimiento, los pavimentos, la reordenación del tráfico, el refuerzo del Sistema de seguridad y la adecuación del sistema de alumbrado.

Con este objetivo, el Plan Territorial prevé fondos por valor de dos millones de euros de los cuales la Junta aporta un millón y el Ayuntamiento de Ávila otro millón de euros.

El Programa Territorial de Fomento para Ávila y su entorno, que estará vigente hasta el año 2027 tiene como objetivo principal favorecer la reactivación industrial de Ávila y su entorno, incentivando la actividad económica, la creación de empleo y el establecimiento de un entorno atractivo que facilite el desarrollo sostenible y equilibrado de este territorio.

Las principales actuaciones del programa se han dirigido al desarrollo del Parque de Proveedores del sector de la automoción de Ávila; a la ampliación del polígono empresarial de Vicolozano II -unidad de actuación 2 y 3; a inversiones en el Polígono Empresarial de la Colilla; un Centro de Transferencia del Conocimiento, Innovación y Emprendimiento; una Plataforma Logística Agroalimentaria, y actuaciones en el Polígono de Las Hervencias, objeto de la aprobación de hoy del Consejo de Gobierno.