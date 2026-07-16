Ayuntamiento de Ávila reclama que se realicen en la Escuela de Policía tanto las pruebas físicas como las teóricas

ÁVILA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha reivindicado que el centro de formación de la Escuela Nacional de Policía, ubicado en la capital abulense, recupere las pruebas físicas en su totalidad en el marco de los procesos selectivos para acceder a las escalas Básica y Ejecutiva de este cuerpo de seguridad del Estado.

Tras conocer que únicamente en la ciudad se realizarán pruebas teóricas dentro de los procesos selectivos, el Ayuntamiento ha recordado que, de forma previa a la situación derivada de la pandemia por Covid-19, la ciudad albergaba de forma íntegra las pruebas físicas de acceso a la Policía Nacional.

Aún así, la capital abulense continuaba siendo referente en las pruebas selectivas para acceder a las escalas Básica y Ejecutiva, una circunstancia que ahora "queda menoscabada" tras publicarse en el BOE las sedes que acogerán las diferentes pruebas teóricas y físicas y donde la capital abulense ha quedado excluida de físicas.

Asimismo, el Consistorio ha recordado que la ciudad siempre ha sido "referente fundamental" para la formación de los policías nacionales en España, por las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía con las que se cuenta.

Es por esto que el Consistorio se pone, un vez más, a disposición del Ministerio del Interior y, por ende, de la Dirección General de Policía de España, para trabajar, también en colaboración con el resto de instituciones y entidades, por la recuperación de los procesos selectivos íntegros en la ciudad.