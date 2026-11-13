Ayuntamiento de Ávila trabaja ya en una nueva edición de las Jornadas Medievales que cumplirán 30 años

ÁVILA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha comenzado a trabajar en una nueva edición de las Jornadas Medievales, que cumplirán 30 años el próximo 2027.

Así lo ha destacado el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, en el acto de clausura de la III Jornada 'Ávila, Ciudad Medieval', que ha puesto el acento, este día, en la implicación de la ciudadanía para resaltar la importancia de las jornadas medievales, como el principal evento en el calendario turístico de la ciudad y su importancia desde el punto de vista socioeconómico.

Sánchez Cabrera ha incidido en el acontecimiento que se vivirá el próximo año con la celebración de la edición número 30 de las Jornadas Medievales, para las que, además, en 2028, se solicitará la Declaración de Interés Turístico Internacional.

El regidor abulense ha subrayado la riqueza patrimonial, material e inmaterial, con la que cuenta la ciudad, que posee la declaración de Patrimonio Mundial otorgada por Unesco hace 41 años, informa el Consistorio a través de un comunicado.

En este marco, María Isabel Colado, subdirectora de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha señalado el trabajo que se viene realizando con este objetivo de la declaración de internacionalidad.

De la misma forma que Francisca Blasco, decana de la Facultad de Turismo y Comercio de la Universidad Complutense de Madrid y Fernando Romera, decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica de Ávila, han incidido en la importancia de esta actividad para difundir el marco que rodea la celebración de las Jornadas Medievales de Ávila, así como la participación de la sociedad abulense y su implicación en el desarrollo de las mismas, por el revulsivo socioeconómico que supone este evento que se celebra cada primer fin de semana del mes de septiembre.

La tercera edición de la jornada 'Ávila, Ciudad Medieval' ha contado, en este sentido, con conferencias y mesas redondas en las que han intervenido cerca de una veintena de ponentes; todos ellos, expertos en las diferentes materias que se van a abordar.

Con el título que han llevado este año las jornadas, 'Patrimonio, cultura y vida de Ávila, ciudad medieval' y, a través de los temas que se han tratado, se ha buscado consolidar un espacio anual de encuentro como referente entre el patrimonio medieval que posee la ciudad, la cultura viva y el turismo sostenible.

CONFERENCIA INAUGURAL

En este sentido, la jornada ha contado con una conferencia inaugural a cargo del profesor francés Ghislain Baury, historiador, hispanista y especialista en el monacato cisterciense, profesor en la Universidad de Maine.

Asimismo, ha habido cuatro mesas redondas en las que se han abordado aspectos como el patrimonio inmaterial de Ávila a través de la indumentaria, los oficios y el turismo cultural; redescubrir Ávila a través de su patrimonio documental, epigráfico y artístico; el patrimonio medieval, los mitos, la literatura o la importancia de la etapa medieval en el turismo de Ávila y la música medieval y el paisaje sonoro, que ha incluido una propuesta interpretativa de órgano.