Ayuntamiento de La Bañeza (León) recomienda permanecer en casa ante un incendio con posibles productos tóxicos

LA BAÑEZA (LEÓN), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la localidad leonesa de La Bañeza ha recomendado a los vecinos que extremen las precauciones para preservar la salud y seguridad de todos como consecuencia de un incendio declarado en las inmediaciones del municipio en el que se ven implicados "productos potencialmente tóxicos".

Según los primeros datos aportados por el 112, el incendio ha comenzado alrededor de las 02.56 horas en una nave de neumáticos y plásticos situada a la altura del número 46 de la Avenida Portugal, en La Bañeza.

El 112 ha informado a los bomberos de la Diputación de León, que han movilizado dotaciones, a la Guardia Civil (COS) de León y a la Policía Local y coordina la emergencia el Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta. El 112 precisó que a primera hora de la mañana de este miércoles se incorporarán al dispositivo que trabaja en la extinción del incendio medios de Medio Ambiente.

Ante esta situación el Ayuntamiento de La Bañeza ha aconsejado a sus vecinos permanecer en el interior de los domicilios en la medida de lo posible y mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo o partículas contaminantes.

Otras de las recomendaciones pasan por evitar la realización de actividades físicas o deportivas al aire libre; utilizar mascarilla, preferiblemente tipo FFP2, en caso de tener que salir al exterior, y no acercarse a la zona del incendio ni a sus inmediaciones para no interferir en las labores de los servicios de emergencia.

El Ayuntamiento de La Bañeza ha pedido también a los vecinos que sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de seguridad y ha recordado que en el lugar trabajan activamente los equipos de bomberos y demás servicios de emergencia, "por lo que es fundamental facilitar su labor evitando desplazamientos innecesarios hacia la zona", reitera. .