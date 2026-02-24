Ayuntamiento de Benavente (Zamora), Premio CyL de Tauromaquia por el Toro Enmaromado

Reunión del jurado del Premio Castilla y León de Tauromaquia 2025. - JCYL

VALLADOLID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad zamorana de Benavente ha sido reconocido con el Premio Castilla y León de Tauromaquia 2025 después de que el jurado haya acordado, por unanimidad, conceder este galardón en reconocimiento al Consistorio como "organizador e impulsor de la Fiesta del Toro Enmaromado", que es "un referente de la tauromaquia rural tradicional y de una modalidad tan singular de los festejos taurinos como los toros de cuerda".

El jurado ha valorado el compromiso del consistorio por mantener viva esta antigua fiesta, que conserva su esencia "sin dejar de adaptarla al contexto y a las necesidades actuales", combinando el legado tradicional con la promoción turística y la puesta en valor del patrimonio histórico y natural del municipio, y por convertirla "en un espacio de encuentro intergeneracional y de transmisión de la cultura taurina a los más jóvenes".

Asimismo, ha destacado que "el Toro Enmaromado de Benavente, declarado en 1991 Fiesta de Interés Turístico Regional, tiene una antigüedad que se remonta, como mínimo, al siglo XVII y cuenta con un reconocimiento nacional e internacional".

Esta celebración encarna "las raíces más genuinas de la tauromaquia popular, que a veces no cuenta con la visibilidad que merece al ser eclipsada por las grandes ferias", como así lo recoge el fallo del jurado.

Asimismo, jurado "hace extensivo el galardón al conjunto de los vecinos de Benavente por su activa implicación en el festejo a través de las peñas, el voluntariado y el tejido asociativo, lo que representa un ejemplo modélico de participación y cohesión social".

El jurado, formado por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la tauromaquia, ha estado integrado en esta edición por Pedro Gutiérrez 'El Niño de la Capea', torero y ganadero, galardonado con el Premio Castilla y León de Tauromaquia 2022; Marta Pérez, cirujana taurina, que obtuvo este mismo premio en 2023; Laura Vicente, alcaldesa de Fuentes de Oñoro (Salamanca); Íñigo Gamazo, ganadero de Raso de Portillo, explotación premiada en 2024; Marta Elena Alonso, catedrática de Producción Animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León y Premio de Estudio e Investigación Científica sobre Tauromaquia en Castilla y León 2023, y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido las funciones de secretario.

El Premio Castilla y León de Tauromaquia tiene por objeto distinguir la trayectoria profesional, los méritos, actividades o iniciativas de personas, entidades o instituciones que hayan contribuido a la promoción de los valores culturales, turísticos o económicos de la tauromaquia en Castilla y León.