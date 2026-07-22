El Ayuntamiento de Burgos actualiza el estado de varios edificios con actuaciones pendientes de rehabilitación

BURGOS, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha actualizado este miércoles el estado de varios de los inmuebles con actuaciones pendientes en la ciudad, entre ellos los ubicados en Cardenal Segura, Almirante Bonifaz, Hospital Militar, calle Progreso y Legías El Cid, y ha avanzado que varios de ellos darán pasos en su rehabilitación o demolición en los próximos meses, mientras que otros permanecen pendientes de resoluciones judiciales.

Así lo ha detallado el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Burgos, Juan Manuel Manso, quien ha dado cuenta de los temas abordados en la Comisión de Licencias y ha avanzado que la previsión es que antes de que finalice el año pueda iniciarse la demolición interior y el apeo de las fachadas del edificio situado en Cardenal Segura 2 y 4, en la Plaza Mayor, dentro del proceso para su posterior rehabilitación.

Manso ha explicado que ya se ha autorizado la realización de catas y sondeos en el inmueble y que un arquitecto trabaja, por encargo de la comunidad de propietarios, en la redacción del proyecto de ejecución para la rehabilitación integral del edificio.

Asimismo, el Consistorio ha autorizado el acceso al inmueble para desarrollar esos trabajos técnicos, que se prolongan desde hace unos dos meses.

El responsable municipal ha señalado que la intención trasladada por la propiedad es disponer del proyecto "en el menor plazo posible", de manera que antes de final de año pueda acometerse la demolición del interior del edificio y el apeo de las fachadas, protegidas por el planeamiento urbanístico, para abordar posteriormente la reconstrucción del inmueble.

Durante su comparecencia, Manso también ha repasado la situación de otros edificios sobre los que actúa el Ayuntamiento. Así, ha indicado que ya han comenzado los trabajos en Almirante Bonifaz, 6, donde existen dos licencias concedidas, una para el desmontaje de las fachadas apeadas, con autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio, y otra para la reconstrucción del edificio.

Respecto al inmueble de la calle Progreso, ha detallado que el procedimiento municipal se encuentra paralizado después de que la propiedad recurriera el requerimiento del Ayuntamiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa y solicitara medidas cautelares. "Hasta que no resuelvan los tribunales de justicia no podemos seguir adelante", ha reconocido.

En cuanto al edificio de Legías El Cid, Manso ha asegurado que las actuaciones "siguen adelante" y que la demolición parcial ejecutada permitió impedir nuevas ocupaciones del inmueble mientras se tramita el proyecto y la correspondiente licencia para continuar con la demolición.

Asimismo, ha informado de que los propietarios del edificio de Hospital Militar han trasladado al Ayuntamiento su voluntad de intervenir "de forma casi inmediata" y continuar con el procedimiento administrativo para culminar la demolición del inmueble, aunque ha precisado que no puede fijar plazos porque la tramitación se encuentra menos avanzada que en el caso de Cardenal Segura.

Mientras tanto, el Ayuntamiento abrirá un acceso en el vallado para facilitar las labores de limpieza de la parcela.

Por último, ha señalado que la situación del edificio de Diego Luis de San Vítores ya se ha resuelto tras ejecutarse los apeos necesarios y construirse una estructura metálica que ha eliminado la situación de ruina existente. A este respecto, además, ha señalado que los expedientes sancionadores solo se incoan cuando existe inacción por parte de la propiedad.

En este sentido, ha precisado que únicamente Cardenal Segura 2 y 4 mantiene un expediente de este tipo, mientras que en calle Progreso el procedimiento permanece judicializado y en el resto de inmuebles los propietarios están actuando conforme a los requerimientos municipales.

"No le va a temblar la mano a este equipo de gobierno en hacer lo que tenga que hacer", ha asegurado.