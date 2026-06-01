Ayuntamiento de Burgos y Adefab visibilizan la lucha contra los TCA con un gran mural en el 30 aniversario de la entidad

El mural inaugurado este lunes en Burgos para visibilizar las trastornos de la conducta alimentaria. - AYTO BURGOS

BURGOS 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos y la Asociación de Familiares de Anorexia y Bulimia de Burgos (Adefab) conmemora el Día Internacional de la Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) con la inauguración de un gran mural en la fachada del polideportivo José Luis Talamillo.

La iniciativa coincide además con las tres décadas de trayectoria de la entidad y busca lanzar un mensaje de apoyo y visibilidad a los afectados y a sus familias, así como recordar que "de los trastornos alimentarios se sale", como ha expresado la presidenta de la organización, Noemí Vallejo.

El mural es obra del artista Cristian Sasa y la intervención ha sido posible gracias a la colaboración del Servicio de Instalaciones Deportivas y la Concejalía de Deportes, que han cedido el espacio para su ejecución en un "tiempo récord" de apenas una semana y media.

Noemí Vallejo ha detallado el profundo simbolismo del mural diseñado por Sasa, que refleja la realidad de quienes atraviesan un Trastorno de la conducta alimentaria.

La composición muestra una figura joven y una persona mayor para evidenciar que estas patologías no entienden de edad ni de sexo. El mural destaca que el TCA es "un túnel en el cual una persona entra de repente", pero al final del cual "se ve la luz", como así lo ha explicado Vallejo.

Asimismo, ha aclarado el significado de una mano presente en la obra que representa cómo el trastorno se lleva el "espíritu de la persona", ya que muchos pacientes confiesan sentirse despojados de su vida y de su alma. La salida del túnel simboliza la luz y la esperanza, porque con una buena prevención y un diagnóstico temprano, esto se cura.

En la actualidad, la asociación atiende desde menores de ocho y nueve años hasta personas de 60 años.

No obstante, Vallejo ha lanzado un mensaje optimista respecto a los pacientes más jóvenes que "responden muy bien y son muy reactivos" al tratamiento, por lo que un diagnóstico precoz ofrece "muchísimas ventajas".

Por su parte, el concejal de Sanidad, Carlos Niño, ha manifestado el apoyo del Consistorio "a todos los familiares o personas que tienen este tipo de trastorno" así como la "necesidad de visibilizar el trastorno alimentario" una "labor importante" que hay que reconocer a Adefab.

Asimismo, ha destacado la necesidad de organizar actos como el que se ha celebrado este lunes "para dar importancia a este tipo de tos trastornos, porque es importante que tengan todo el apoyo" las familias de todos los que los que lo padecen.

Dentro del programa conmemorativo por este 30 aniversario, Adefab celebrará el próximo 4 de junio a las 18:30 horas una charla gratuita sobre alimentación saludable en el Foro Solidario, abierta a toda la ciudadanía que desee informarse y recibir orientación.