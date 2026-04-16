El Ayuntamiento de Burgos aprueba el proyecto del centro enogastronómico con una inversión de 930.000 euros

BURGOS 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado el proyecto de ejecución para la creación del futuro Centro de Creación Enogastronómico, que se emplazará en el número 16 de la calle Llana de Afuera.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, ha detallado que esta intervención ha contado con un presupuesto total de 930.000 euros. Las previsiones municipales han establecido un plazo de ejecución para las obras de 15 meses.

Ballesteros ha subrayado que esta iniciativa ha representado una de las apuestas más singulares del actual mandato en el área de Turismo. Para la validación del expediente, ha sido necesaria la superación de diversos trámites urbanísticos, entre los que ha destacado la incorporación de un informe de excepcionalidad el pasado mes de enero. El edificio ha reservado su última planta para la instalación de un espacio de 'showcooking' enfocado a la promoción de la gastronomía de la ciudad.

En la misma sesión, la administración local ha adjudicado el contrato de conservación y climatización de varias dependencias municipales por un importe global de 547.000 euros. La empresa Térmica y Frío ha resultado adjudicataria de estos trabajos, que se han dividido en dos lotes diferenciados. Las actuaciones han incluido el mantenimiento de los sistemas hidrosanitarios, la depuración de las piscinas y los servicios de aire acondicionado.

En el ámbito de los servicios sociales, la compañía Arasti Barca ha asumido la gestión del programa de promoción de la autonomía personal por un canon anual de 281.955 euros. Asimismo, el Ayuntamiento ha otorgado la gestión de los Huertos de Ocio Soto de Don Ponce a la firma Air Medio Ambiente por una cuantía superior a los 84.500 euros anuales.

Por otra parte, se han convalidado diversos programas de formación y empleo junto al pago de facturas pendientes.

Finalmente, la Junta de Gobierno ha aprobado de forma inicial el Plan de Gestión de Riesgo del Arbolado para garantizar la seguridad en las vías públicas. El documento, elaborado por la empresa Valoriza Servicios Medioambientales, ha analizado la infraestructura verde de los jardines urbanos. El informe ha identificado un total de 3.660 ejemplares en riesgo medio y 92 árboles en riesgo alto dentro de la masa arbórea de la capital burgalesa.