El Ayuntamiento Burgos avanza en el reglamento para recuperar el sello de Ciudad Amiga de la Infancia

Mila del Campo antes de comparecer ante los medios. - AYTO DE BURGOS

BURGOS 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha informado de que su área ha aprobado este martes por unanimidad "el reglamento de funcionamiento" de la Comisión de Integridad de la Infancia.

Este órgano, vinculado al cuarto Plan de Infancia, Familia y Adolescencia, busca garantizar la transversalidad y la participación de las distintas áreas del Ayuntamiento en las políticas municipales destinadas a los menores.

El acuerdo plasma el compromiso unánime de los grupos políticos para reactivar la tramitación y recuperar el reconocimiento de Burgos como Ciudad Amiga de la Infancia.

El texto definitivo incorpora aportaciones de la Fundación Juan Soñador, del Grupo Socialista y de la propia asesoría jurídica municipal, configurándose como una propuesta consensuada que se elevará al próximo pleno para su ratificación definitiva.

En el apartado económico y de gestión, el consejo ha resuelto favorablemente varios recursos correspondientes a las convocatorias de ayudas al autoempleo de 2024 y 2025, estimándolos en su totalidad.

En la sesión de este martes se ha dado cuenta de la aprobación de las cuentas justificativas de los programas de inclusión social de 2025, lo que autoriza el abono del 30 por ciento pendiente, que asciende a un total de 9.736,50 euros.

Las entidades beneficiarias de esta partida son Fray Ponce de León, la Federación Romaní de Castilla y León, la Asociación para la Defensa de la Mujer 'La Rueda', la Asociación Española Contra el Cáncer y para la Cruz Roja.

BURGOS CON COLOMBIA.

Dentro del capítulo de convenios de colaboración, se ha validado la justificación de los fondos destinados a la Asociación Burgos con Colombia -dotado con 15.000 euros para apoyar a la comunidad de paz de San José de Apartadó-, así como los acuerdos con la Fundación Aspanas, que supone el pago del 30 por ciuento restante por valor de 13.440 euros de un convenio total de 44.800 euros, y con Cruz Roja, que percibirá 12.090 euros correspondientes al remanente de su programa de adicciones e inserción sociolaboral.

PRÓRROGAS PARA 2026.

El área de Servicios Sociales también ha dado el visto bueno a la segunda prórroga del convenio con Cocemfe para este 2026, cifrado en 57.172,50 euros. Se trata de uno de los acuerdos en materia de discapacidad más relevantes para el consistorio, ya que sufraga aproximadamente una cuarta parte del proyecto global de la entidad. La sesión también ha ratificado la continuidad de los convenios de cooperación al desarrollo con la Coordinadora de Burgos (Codecil) por 12.000 euros y con Scouts de Burgos por 11.000 euros.

En el ámbito de las adicciones, se ha puesto en marcha un nuevo convenio cuatrienal con la Asociación Arbu, dotado con 45.000 euros anuales, enfocado en la atención a personas afectadas por el consumo abusivo de alcohol. Del Campo ha destacado también la alta participación registrada en el curso de cuidadores no profesionales impulsado por el Ayuntamiento, cuyas plazas se han cubierto en su totalidad tras una gran acogida inicial.