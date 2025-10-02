Ayuntamiento de Burgos bonificará un 75% del coste de instalaciones deportivas

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado la intención del Consistorio de modificar la Ordenanza que regula los precios públicos por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales y bonificar con un 75 por ciento a todos los clubes deportivos más allá de los federados,ya que incluirá a las y sociedades anónimas deportivas (SAD).

Ballesteros ha explicado que las entidades deportivas cuentan con categorías inferiores que se veían afectadas por esa falta de bonificación.

El Ayuntamiento estima que con esta medidas dejaría de ingresar en torno a los 300.000 euros, por esa merma en los ingresos de la que se verán beneficiados el Burgos CF y los dos clubes de baloncesto, San Pablo y Tizona.

Este cambio en la ordenanza también "unifica los precios" del uso de las instalaciones deportivas para personas "empadronadas y no empadronadas", tras las sentencia que obligaba a "igualar el precio" se estuviera o no empadronado en Burgos.

Andrea Ballesteros ha precisado que los cambios deben "pasar por Pleno" y antes por el dictamen de la comisión de Hacienda.

ACUERDOS DE LA JUNTA LOCAL.

Otros de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno ha sido la adjudicación a Servicios Integrales Supera del contrato del servicio de información y atención al ciudadano 010, parara un periodo máximo de dos años y por 549.953,02 euros.

Asimismo, se han aprobado dos prórrogas. La primera la del contrato suscrito con la empresa Samyl Facility Services para el mantenimiento de áreas de juegos infantiles, áreas de elementos biosaludables y áreas de calistenia, para el periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2025 al 11 de diciembre de 2026.

La segunda prórroga es la del contrato suscrito con la mercantil Aqlara Infraestructuras, para el servicio de limpieza, mantenimiento y conservación de las fuentes ornamentales de la ciudad, por el periodo de un año desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

BULEVAR.

Por lo que se refiere a las infraestructuras, el equipo de gobierno ha autorizado inicio del procedimiento para redactar "el proyecto modificado" de la primera fase del tramo cuatro del Bulevar del Ferrocarril.

La empresa adjudicataria ha solicitado un incremento de los precios en una actuación que deberá terminar a finales de año y se ha solicitado el modificado debido a la "prolongación de un drenaje", ya que hay capas del firme inferior "no previstas" y por la sustitución del alumbrado con led".

Además, hay una serie de canalizaciones de Adif e Iberdrola, "que hay que modificar", como ha explicado Andrea Ballesteros, quien ha apuntado que el incremento del importe de la obra ascenderá a 450.000 euros, siempre por debajo del 20 por ciento que admite la ley.

MERCADO NORTE.

Otro de los proyectos que el Ayuntamiento de Burgos considera esencial es la construcción del nuevo Mercado Norte y así se ha aprobado la adjudicación del contrato de redacción del proyecto de ejecución, actualizado, del qie será el nuevo edifio de dicho mercado.

La idea es que pueda estar listo cuanto antes "para su licitación antes de que termine este año", ha apuntado Ballesteros.

Además, el equipo de Gobierno ha materializado la compra de 13 viviendas a Buildind Center para "fines sociales" para personas en riesgo de vulnerabilidad. Estos inmuebles pasarán a formar parte del parque municipal de viviendas.

Se trata de viviendas que ya están siendo "utilizadas" ya que existía un convenio con esta mercantil. Ahora la titularidad pasa a ser municipal.