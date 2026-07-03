El Ayuntamiento de Burgos busca alternativas a la gestión de la Escuela de Música tras desistir el único licitante

BURGOS, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos ha informado de que la única empresa que se había presentado al concurso por la Escuela Municipal de Música Antonio de Cabezón ha desistido la contratación de los servicios de docencia y gestión de la misma.

Esta renuncia ha sido presentada por esta entidad antes de la apertura del sobre económico, lo que deja este procedimiento desierto al tratarse de la única plica remitida a la Gerencia de Cultura.

Ante esta situación, el Consistorio ha puesto en marcha ahora todos los mecanismos administrativos para buscar alternativas que puedan garantizar la prestación del servicio de cara al nuevo curso académico.