El Ayuntamiento de Burgos celebrará un año más la jira del Curpillos en la Quinta el próximo mes de junio

BURGOS 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño ha asegurado que la comisión de Cultura, Turismo y Fiestas ha acordado que la jira del Curpillos de 2026, que se celebrará el 12 de junio, se va a mantener de manera provisional en La Quinta y no en El Parral.

El edil ha reconocido que esta prórroga no responde a una elección entre emplazamientos, sino a una "necesidad" trasladada por Patrimonio Nacional y la Federación de Peñas que organiza el evento.

Según ha precisado Niño, la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, pidió "cautela en el primer año para que las plantaciones arraigaran" y solicitó tenerlo en cuenta antes de decidir la ubicación. Y ha aclarado que la decisión definitiva, entre la Quinta y El Parral, no se va a tomar hasta 2027.

La medida de llevarla a La Quinta "es técnica". Patrimonio Nacional, propietario del recinto de El Parral donde ha invertido 1,8 millones de euros en su mejora, dio "toda la libertad para elegir la celebración", siempre que se garantizara su mantenimiento.

No obstante, reiteró la necesidad "de un primer año de consolidación" vegetal.

El Gobierno local ha defendido que la decisión responde exclusivamente a ese criterio.

Sobre esta prórroga, Vox y PP han votado a favor, mientras que el PSOE ha optad por la abstención, tras solicitar informes de Policía y Medio Ambiente.

El Ayuntamiento de Burgos realizaba hace dos semanas una consulta ciudadana para conocer "la opinión de la ciudadanía".

El Ejecutivo local ha destacado la "importancia de escuchar" todas las posiciones antes de adoptar una decisión definitiva. La votación, subrayado el edil, "no cierra el debate" y el análisis continuará durante los próximos meses.

El Ayuntamiento sostuvo que busca una solución "unánime por los tres grupos municipales", más cuando la decisión se va a tomar en 2027, año electoral. Pero el concejal ha insistido en que no es una cuestión de "beneficio electoral", sino de preservar una fiesta con arraigo". La resolución, afirmó, "será técnica y consensuada".