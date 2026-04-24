El Ayuntamiento de Burgos cifra en 92 los árboles en "alto riesgo" para la seguridad de las personas y de las cosas

BURGOS, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha cifrado en 92 árboles los árboles de la ciudad que suponen un "alto riesgo" para la seguridad de las personas y de las cosas, según el balance del primer año de seguimiento del Plan Director de Arbolado.

el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha presentado este viernes los resultados de este plan que es una hoja de ruta aprobada en 2021 que busca "transformar la fisonomía verde" de la ciudad bajo criterios de biodiversidad, seguridad y sostenibilidad.

Niño ha detallado que el Consistorio ha potenciado ya las 18 nuevas especies menos representadas en el inventario municipal para mejorar la resiliencia del ecosistema urbano y entre las actuaciones destacadas, se han incorporado ejemplares de ginkgo biloba y diversas variedades de arce, además de diez unidades de carpe, especie seleccionada por su alta puntuación en servicios ecosistémicos y adaptabilidad.

Asimismo, el plan contempla una sustitución progresiva de especies con alta carga alergénica por otras más saludables para la ciudadanía, como tilos, melias o lirio dendros (árbol del tulipán).

Uno de los pilares de la gestión municipal ha sido el análisis pormenorizado de los más de 40.000 árboles de la ciudad, en el que tras una inspección técnica que evalúa la probabilidad de fallo, el tamaño del ejemplar y la diana con la posibilidad de daños a personas o bienes).

El Ayuntamiento ha catalogado 92 ejemplares en riesgo alto, 6.886 en riesgo moderado y 33.500 en riesgo bajo, si bien la clasificación de riesgo alto no implica necesariamente la tala del árbol, sino una intervención prioritaria que puede consistir en podas de descarga o tratamientos específicos.

No obstante, el edil ha confirmado que entre las actuaciones ya realizadas y las pendientes, se procederá a la eliminación de un total de 18 árboles cuya situación era "irreversible".

PASEO DE LA ISLA

Respecto al emblemático Paseo de la Isla, el Ayuntamiento está ejecutando un plan de choque que ha incluido el aclareo de ejemplares peligrosos --con la colaboración del Servicio de Bomberos-- y la renovación estética de los alcorques.

Como novedad, Medio Ambiente está testando la plantación de vinca, un arbusto tapizante con flor, en las zonas de mayor sombra y suelo compactado donde otras especies no logran prosperar.

Es una acción de prueba y error debido a la escasa luminosidad de la zona, ha señalado Niño, que ha confirmado que se renovará la cartelería educativa de las especies del parque, aunque ha desvinculado a su concejalía de las obras actuales en el estanque.