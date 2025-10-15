El Ayuntamiento de Burgos se compromete a aportar 20 millones al proyecto de ampliación de El Plantío

BURGOS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha comprometido una aportación de 20 millones de euros "como máximo" para las obras de ampliación y mejora del Estadio de El Plantío, en lo que la regidora considera "una buena decisión" para el aficionado, para el club y para la ciudad.

Se trata de una aportación que va a suponer "el 40 por ciento" de la inversión total que el Burgos CF quiere realizar en el recinto, una obra que va a suponer en torno a 50 millones de euros y de los cuales la sociedad anónima deportiva "pondrá el 60 por ciento, equivalente a 30 millones", ha apuntado la regidora.

A mayores, el Ayuntamiento de Burgos tiene la intención de realizar una actuación integral "de otros 20 millones de euros" en el entorno de lo que ha dado en llamar la 'Ciudad del Deporte', que conforman el Estadio, el Coliseum--donde juega ACB el San Pablo Burgos--, las piscinas municipales, el polideportivo, la pista de hockey y las pistas de tenis. Todo ello en un entorno único en la ciudad "a mitad de camino entre el centro y Gamonal".

Es la ejecución de una "hoja de ruta a diez años" de un plan de Ayala que se basa en "cinco pilares", como son la industria, la cultura y el patrimonio, el desarrollo urbano y los servicios a las personas.

En estos primeros años de mandato, la ciudad ha ido "avanzando ya" en alguno de estos ejes. La actuación en el entorno de El Plantío se enmarca en el desarrollo urbano. "Conlleva infraestructuras claves"; y una de ellas es el propio estadio.

PROYECTO DE CIUDAD

La alcaldesa, que se ha reunido con representantes de la sociedad anónima deportiva y con miembros de la oposición, entiende que esto es mucho más que un proyecto del equipo de Gobierno y que se trata de un "proyecto de ciudad". Y es que la actuación irá "más allá del propio estadio", ya que la idea del Ejecutivo es dotar de una nueva urbanización "a toda la ciudad del deporte".

Abarcaría la construcción de una nueva pasarela, de millón y medio de euros, sobre el río Arlanzón, que comunicaría El Plantío con el Paseo de La Quinta y Las Veguillas. Contempla demás, la peatonalización de las calles de La Chopera, La Cascajera, calle 2 de Mayo y de la avenida del Arlanzón. Todo ello, alcanzaría un coste de unos "ocho millones de euros", según estimado ha Ayala.

Las actuaciones más allá del estadio incluirían también la mejora del Coliseum en su planta baja, mas la colocación de "un cubo marcador" para los partidos que juega el San Pablo en ACB. También la obra del edificio central de las piscinas de el plantío, las más grandes de Castilla y León y la mejora del entorno del polideportivo, así como la obra en la cubierta de este recinto. Todo ello alcanzaría un presupuesto de más de 2 millones de euros.

Y es que la idea del Ayuntamiento es mucho más ambiciosa, porque también se contempla una actuación en toda la avenida del Arlanzón, desde Puente Gasset hasta la plaza del Rey, justo en el entronque con la zona deportiva y el Hospital Recoletas.

ESTADIO PROVISIONAL

Mientras duran las obras de mejora del estadio, podría hacerse necesario que el equipo, que disputa sus partidos en la Liga Hypermotion, tuviese que desplazarse a otro lugar para la competición. La Liga de Fútbol Profesional tendría que emitir un informe positivo para que se pudiera jugar en el estadio, manteniéndose las obras.

Si esto no ocurre, el Burgos CF tendría que jugar en un estadio provisional. Dados los precedentes con otros equipos, como como con el CD Mirandés, no parece factible. En esta situación, la alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento de Burgos está dispuesto a ceder un terreno en Villalonquéjar, junto al aparcamiento de camiones, de más de 57.000 metros cuadrados en los que, si el Burgos CF estima oportuno desplazarse, pueda construirse ahí un nuevo estadio provisional.

Ha recordado que, aunque la obra se haga conjunta, tendrá que haber diferentes fases de construcción antes de que esté totalmente terminado el nuevo recinto que albergaría alrededor de 19.000 asientos, más de 40 palcos y diferentes zonas administrativas y de recreo. En estas zonas el Ayuntamiento ha pedido una reserva de mil metros para el "traslado de todas las oficinas" de instalaciones deportivas municipales.

Otras contraprestaciones que ha solicitado el Ayuntamiento de Burgos al Burgos CF, es que, a cambio de esta ayuda económica en la construcción de las nuevas graderías, el club se tiene que comprometer a dar un impulso al deporte femenino y de categorías inferiores, que ajuste los precios de los abonos al abono medio de la categoría y que ceda el estadio para tres grandes espectáculos al año en torno a las fiestas de la ciudad.

PLAZOS

En cuanto a los plazos de ejecución de la obra, el Burgos CF quiere comenzar nada más terminar esta temporada, en mayo de 2026. Sin embargo, no va a ser posible hasta un año después por los requisitos administrativos que implica una obra de 50 millones de euros. El primero de ellos es la redacción definitiva del proyecto que llevará en torno a "seis u ocho meses", según ha precisado el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Juan Manuel Manso. Por consiguiente, la obra no podrá empezar antes de la temporada 27-28.

APARCAMIENTOS

El proyecto del Burgos CF contempla la construcción de dos aparcamientos subterráneos, uno en el fondo norte y otro en el fondo sur del estadio. El Ayuntamiento ha solicitado al club que el número de plazas ascienda hasta las 400 y que refresca uno de los dos proyectos de aparcamiento subterráneo para llegar a ese número.

El consistorio pretende que el público acceda al estadio en transporte público o caminando, dada su céntrica ubicación en la ciudad. Además, los servicios técnicos estiman que esta zona de el plantío es la mejor comunicada de la ciudad en transporte urbano por número de líneas y frecuencias que atraviesan el entorno.