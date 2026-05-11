El Ayuntamiento de Burgos concreta varios procesos selectivos de personal y los concursos de traslados

BURGOS 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos prosigue con la reordenación de su plantilla municipal y ha aprobado las bases para la promoción interna después de la última Comisión de Personal, en la que se ha dado cuenta de una batería de procesos selectivos y concursos de traslados que afectan a diversas áreas estratégicas, desde servicios sociales hasta extinción de incendios y policía local

Se trata de los puestos de técnico superior de residuos y una comisión de servicio para la jefatura del área de Trabajo Social y se ha aprobado el concurso de traslados para personal auxiliar administrativo, que ofertará un total de 62 puestos, así como los procesos de movilidad horizontal para bomberos conductores y cabos de intervención, este último mediante concurso específico, ha explicado la concejal Yolanda Barriuso.

En lo que respecta al acceso libre, el Consistorio ha avanzado en la selección de cinco administrativos vinculados a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025 y ha puesto sobre la mesa 17 plazas para arquitectos técnicos dentro de un nuevo concurso de traslados.

Durante la sesión se ha hecho balance de los procesos ya culminados, entre los que figuran cuatro plazas de personal subalterno -un proceso de alta demanda con 700 aspirantes-, 18 conductores perceptores, dos sargentos de extinción de incendios y varios puestos directivos.

Entre estos últimos destacan el de secretario general, el director de biblioteca y el gerente de Cultura y Turismo, cuyo nombramiento se hizo efectivo el pasado 15 de abril.

SERVICIO DE MOVILIDAD

Respecto a las incorporaciones inminentes, el Ayuntamiento ya ha ultimado el fichaje del nuevo gerente del Servicio de Movilidad y Transporte (SAMyT). Según han confirmado fuentes municipales, el profesional proviene de la empresa privada y se encuentra actualmente cumpliendo su periodo de preaviso antes de incorporarse al cargo.

Por otro lado, avanzan a buen ritmo los procesos para arquitecto técnico superior y ayudantes de biblioteca y archivo, mientras que se agotan los plazos de inscripción para técnicos de administración general, letrados y especialistas en prevención de riesgos laborales.

El equipo de Gobierno también prevé ofertar un mínimo de 14 plazas de agente a lo largo de 2026. Esta cifra se desglosa en dos vacantes por jubilación y otras 12 derivadas de las plazas que quedarán libres tras el proceso de promoción interna a oficiales.

"Con estas plazas, sumadas a las 25 del año pasado, la categoría de agentes quedaría prácticamente cubierta", han subrayado desde la concejalía.

Además, el pasado 6 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el reglamento de la carrera profesional horizontal. Tras superar el periodo de exposición pública, el objetivo del Consistorio es lanzar la convocatoria correspondiente antes de que finalice el presente año.