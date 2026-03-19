El Ayuntamiento de Burgos diseña un amplio programa de actos para conmemorar este domingo el Día Mundial del Agua

BURGOS, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la sociedad Aguas de Burgos, ha diseñado un amplio programa de actos para conmemorar el Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, con el objetivo de "abrir las puertas" de la gestión hidráulica a la ciudadanía y presumir de un servicio que roza el sobresaliente.

Así lo ha trasladado este jueves el presidente de Aguas de Burgos, Juan Manuel Manso, quien ha señalado que la capital burgalesa se sitúa actualmente en la "punta de la tecnología" en España a través de la digitalización del ciclo del agua.

De esta forma y bajo el lema 'El futuro digital del agua en Burgos', la Facultad de Derecho acogerá el próximo 25 de marzo, a partir de las 11.30 horas, una jornada técnica y divulgativa abierta al público.

El encuentro, organizado junto a la Universidad de Burgos (UBU), desgranará los proyectos europeos '+WeBur' y 'DigitAguaBur', que buscan optimizar la eficiencia del servicio y la capacidad de respuesta ante incidencias.

Manso ha recordado hitos recientes como el mantenimiento del suministro tras un apagón eléctrico o el análisis de las aguas residuales como herramienta de salud pública.

La gran novedad de la programación llegará con las visitas guiadas a los depósitos del Cerro de San Miguel, que se desarrollarán del 23 al 27 de marzo.

Por primera vez, los burgaleses podrán acceder al interior de estas infraestructuras históricas, que datan de 1892 y siguen operativas hoy en día, como ha anunciado el gerente, Antonio García Pastrana.

Las visitas se realizarán en grupos reducidos, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, aprovechando que uno de los vasos se encuentra vacío con motivo de las labores anuales de limpieza. Los interesados en participar deben inscribirse enviando un correo electrónico a la dirección visitas@aguasdeburgos.com antes del 26 de marzo.