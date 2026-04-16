El Ayuntamiento de Burgos habilita 18 aparcabicis cubiertos que se podrán utilizar a través de una APP móvil

BURGOS, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha formalizado la adjudicación del contrato para el mantenimiento de los aparcabicis cubiertos de la ciudad a la empresa Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) con el que se han habilitado 18 aparcabicis cubiertos distribuidos de forma estratégica por toda la capital que se podrán utilizar a través de una aplicación móvil.

Las ubicaciones han sido seleccionadas mediante criterios de actividad comercial, presencia en barrios y cercanía a nudos de transporte para facilitar la intermodalidad, lo que permitirá a los usuarios combinar la bicicleta con otros medios de transporte de manera sencilla y segura.

El vicealcalde y vicepresidente del Servicio de Movilidad y Transportes del Consistorio, Juan Manuel Manso, ha detallado que la firma se produjo el pasado 7 de abril tras un proceso de negociación que ha permitido desbloquear la situación de estas instalaciones, que "arrastraban problemas de funcionamiento desde la anterior legislatura".

Manso ha subrayado que, pese a que este servicio tiene un coste de mantenimiento, el servicio será completamente gratuito para los burgaleses con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta como una alternativa real de transporte cotidiano.

Esta medida se enmarca en la estrategia de movilidad del Consistorio, que busca reducir la contaminación y mejorar la fluidez del tráfico y se ha vinculado esta iniciativa al incremento de usuarios que también está registrando el servicio de autobuses públicos.

SEGURIDAD E INTERMODALIDAD

El nuevo sistema de gestión, que operará a través de una aplicación móvil, permitirá a los ciudadanos dejar sus bicicletas privadas --no solo las del servicio público Bicibur-- en espacios resguardados tanto de posibles robos como de las inclemencias meteorológicas.

Esta protección es clave para incentivar el uso del vehículo privado de dos ruedas en el día a día, de forma que el Consistorio activará el próximo lunes, 20 de abril, el nuevo sistema de gestión de los aparcamientos cubiertos para bicicletas, que estarán operativos las 24 horas del día durante todo el año.

El servicio comenzará a funcionar previsiblemente a partir de las 8.00 horas y se gestionará íntegramente a través de la aplicación móvil 'Mobibur', una plataforma disponible tanto para dispositivos Android como iOS que integra ya en su interfaz la sección dedicada a estos aparcamientos protegidos.

Una vez descargada, los ciclistas deberán aceptar las condiciones de uso, lo que formaliza un contrato de prestación de servicio entre la administración municipal y el ciudadano.

Con esta medida, Burgos busca facilitar el estacionamiento seguro en cualquier franja horaria, eliminando barreras para quienes utilizan la bicicleta en sus desplazamientos diarios por la ciudad.