El Ayuntamiento de Burgos habilita el pago de la tarjeta de bus urbano a través de una APP móvil

BURGOS 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha habilitado el pago de las tarjetas de autobús urbano a través de una aplicación para el móvil tanto en Android como en iOS que ya esta disponible para su descarga.

Así lo ha anunciado el responsable de Autobuses Urbanos, Juan Manuel Manso ante los medios. La idea del equipo de Gobierno es sustituir el sistema de recarga, que se implementó de "manera urgente" tras el conflicto con la empresa Prepary.

"Un fraude cometido a los burgaleses", ha subrayado Manso, que recuerda que le costó un millón a las arcas municipales. Por aquel motivo se tuvo que implementar un sistema que ahora irá "replegando" por la que ha presentado hoy.

La web del Ayuntamiento de Burgos ya contempla un enlace a la aplicación móvil Bonobur. Desde ahí también se puede descargar la aplicación directamente. La idea del Consistorio es que, a finales de septiembre o principios de octubre "está totalmente establecida" y se puedan ir "eliminando a medio plazo" los actuales sistemas de recarga.

Lo que aún tardará un tiempo es el pago directamente con el teléfono móvil en el interior del autobús urbano. Para ello habría que hacer "una renovación completa de los aparatos" que registran los pagos con la tarjeta por la tecnología NFC. "Los nuevos autobuses que se adquieran sí contemplan esta posibilidad, pero aún seguirá cobrándose con la tarjeta y no con el teléfono móvil por el excesivo coste que supone", ha añadido.

TRANSPORTE COLECTIVO

Según ha explicado Manso, todas las implementaciones que ha llevado a cabo el equipo del Gobierno en materia de autobuses urbanos, "buscan mejorar la movilidad en la ciudad". Entre ellas la gratuidad para las personas que usan el autobús y son mayores de 65 años. La idea ha sido "retirar coches particulares de las calles y fomentar el uso del transporte colectivo".

Manso ha recordado que el Ayuntamiento va a mantener los precios rebajados de la tarifa de autobús urbano para todos los usuarios, "a pesar de que el gobierno de España haya retirado la subvención en materia de movilidad".