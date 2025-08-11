El Ayuntamiento de Burgos hará una nueva zona verde en las boleras municipales de Capiscol

BURGOS 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha anunciado que la ciudad contará con una nueva zona verde y de esparcimiento en el terreno que ocupan las antiguas boleras municipales, ubicadas en barrio de Capiscol.

La idea de Medio Ambiente es "adecentar y urbanizar" este espacio situado entre la Ciudad Deportiva Militar y la calle Villafranca. Esta actuación se completaría con una zona de elementos "biosaludables, con unos cenadores, unos bancos" y ajardinar toda la parcela. El concejal de Medio Ambiente, ha indicado que, unida a esta mejora, está la "limpieza del cauce molinar".

El espacio en el que se va a actuar se trata de una parcela de 1.324 metros cuadrados; el proyecto que definirá las obras cuenta con "un presupuesto de 12.725". Además del ajardinamiento, se ha pedido a la Ciudad Deportiva todos los permisos para realizar una pintura decorativa en la pared que delimita el futuro parque y las instalaciones militares.

En la actualidad, ha indicado en concejal, "ya existe un parque infantil", con lo cual el plan previsto va complementarlo ya existente. Esta actuación forma parte del plan de embellecimiento de la ciudad, y retirada de pinturas vandálicas, solo en este sitio, "sino en muchas zonas de la ciudad", ha indicado el responsable político del área.

El plan implicará la retirada de arbolado que se encuentre en mal estado "y la plantación de los árboles nuevos". Se aprovechará la masa arbórea actual para ubicar entre ellos mesas y bancos y una zona de elementos biosaludables. Por lo que respecta a la obra del cauce molinar, se va a construir "escollera de piedra" para evitar posibles desbordes y para mejorar visualmente este tramo fluvial.

BANCOS Y PAPELERAS

Niño también ha informado de una acción que ha sido muy reclamada por la vecindad y por algunos distritos como es la colocación de bancos en diferentes calles de la ciudad. En concreto, se han puesto 101 bancos, tras la petición recibida por el Área de Medio Ambiente, en todos los distritos de la ciudad.

Niño ha indicado que se van a "atender otras peticiones" que se han solicitado y ha precisado que las peticiones también se han recibido de "forma indirecta y también se han atendido", en una campaña abierta a aquellas "zonas o distritos que necesiten más bancos o vean que faltan".

El área de Niño también ha precisado que se han recibido peticiones de papeleras, pero en menor número. Las que se han podido poner "se han colocado", aunque siguen "abiertos a más peticiones".