El Ayuntamiento de Burgos impulsa un asistente virtual basado en IA para resolver dudas de la ciudadanía

El concejal de Modernización Administrativa y Digitalización, César Barriada - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área de Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha un asistente virtual --bot-- basado en tecnología de Inteligencia artificial (IA), denominado 'CiudadanIA', para ofrecer información municipal las 24 horas del día a través de la página web del Consistorio.

Así lo ha detallado este viernes el concejal de Modernización Administrativa y Digitalización, César Barriada, durante una rueda de prensa en la que ha presentado las nuevas acciones en esta área.

Tras completar las últimas pruebas de integración, desde este viernes ya funciona esta herramienta que próximamente lo hará a través de WhatsApp.

Este asistente virtual contiene toda la información de las diferentes páginas del Consistorio y permite al usuario acceder a la información directamente y enlazada con su fuente correspondiente.

Barriada ha explicado que con este tipo de iniciativas el equipo de Gobierno busca mejorar la transparencia, reforzar la comunicación con la ciudadanía y facilitar el acceso a los servicios municipales, en tanto en cuanto 'CiudadanIA' es un asistente multilingüe, capaz de atender consultas en cualquier idioma.

Esta característica pretende favorecer la inclusión de colectivos no hispanohablantes o con dificultades con el idioma al garantizar que la información de obligado cumplimiento o de interés general pueda consultarse de forma sencilla y comprensible por cualquier persona que viva o desarrolle su actividad en Burgos.

La herramienta funciona de manera intuitiva y aparece automáticamente al acceder a la web municipal, ya que se identifica ante el usuario, ofrece su ayuda y permite mantener una conversación directa al responder con mensajes sencillos.

Barriada ha subrayado que este asistente no sustituye la atención telefónica ni presencial, sino que la "refuerza" puesto que permite reducir esperas y resolver consultas frecuentes.