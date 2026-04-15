Ayuntamiento de Burgos inicia cuatro expedientes de ruina

José Manuel Manso en la rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha iniciado cuatro expientes de ruina en inmuebles de las calles Cardenal Segura, Progreso, Hospital Militar y Padre Luis de San Vítores, al tiempo que ha instado a los propiestarios a actuar porque les corresponde a ellos su "mantenimiento y conservación".

Así lo ha explicado el presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Manuel Manso, quien ha dejado claro que el Consistorio "tiene una obligación legal, que es exigir que los edificios pasen la Inspección Técnica de Edificios" y si no cumplen las condiciones se puede "exigir" a los propietarios que se hagan las "obras de rehabilitación necesarias".

Asimismo, Manso ha subrayado que el "deber de mantenimiento y conservación" de los edificios e inmuebles no le corresponde "a este equipo de Gobierno ni a los anteriores que ha habido, ni a los del PSOE, ni a los del PP" sino que recae en los propietarios, a lo que ha añadido que "no puede ser que con el dinero publico se hagan ejecuciones subsidiarias en toda la ciudad"-

En el caso del inmueble de Cardenal Segura 2-4, que hace esquina con la plaza Mayor, Manso ha indicado que se han mantenido contactos con los arquitectos, con los servicios técnicos del inmueble, los servicios técnicos municipales y con los bomberos en la inspección al edificio, y se ha "dictado una orden de desalojo".

Asimismo, según ha explicado estos inmuebles, que tienen protección medioambiental, por lo que no se puede derribar la fachada, tienen solicitada una licencia de obras concedida en septiembre de 2024 para el mantenimiento de la estructura del edificio desde la planta segunda y tercera y cubierta, no para la baja ni la primera. Igualmente, ha recordado que él mismo dió orden a los Bomberos de retirar del tejado algunos elementos que se habían movido a consecuencia del fuerte viento que se produjo el Domingo de Ramos.

El objetivo del Ayuntamiento, como ha afirmado Juan Manuel Manso, es que actúen los propietarios "que tienen capacidad de actuar de forma inmediata y que son los responsables últimos" de la conservación y mantenimiento del inmueble.

En el caso del inmueble de la calle Progreso 14, se ha iniciado el expediente de ruina y se va a instar "la venta forzosa del edificio" lo que ya se ha comunicado a dos propietarios.

Para Manso, el Consistorio está cumpliento lo que exige la ley y se está "intentando hacerlo de mejor o de peor forma, con virtudes y con errores" al tiempo que ha rechazado algunas de las críticas que han recibido en esta materia desde el PSOE, a los que ha reprochado que "en cuatro años no movieron ni un papel".

"Ya está bien de exigir a los demás lo que yo no hago", ha afirmado el concejal, quien ha insistido que el actual equipo de Gobierno "ha hecho mucho más de lo que han hecho los anteriores".

OBRAS EN CALLES.

El concejal ha presentado también un balance de las actuaciones de mantenimiento de la vía pública durante el primer trimestre del año. Ante las críticas por el estado de las calzadas, ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja "silenciosamente" y ha cifrado en "115 las intervenciones realizadas en aceras y espacios peatonales" entre enero y marzo.

Según los datos técnicos aportados, el contrato plurianual vigente ha permitido la reparación de más de 10.300 baldosas y el empleo de 18 metros cúbicos de hormigón en calles como Vitoria, avenida Reyes Católicos o el Casco Histórico.

Manso ha precisado que el estado general de las calles tras un invierno es "el que es", debido a las inclemencias del tiempo.

Asimismo, ha dado cuenta dell impulso definitivo a la unidad de ejecución de Camino de Casa la Vega, un proyecto, que acumulaba años de bloqueo, ha logrado desatascarse tras un acuerdo relacionado con un transformador eléctrico que impedía el avance de las obras.