El Ayuntamiento de Burgos inicia las obras de un aparcamiento gratuito con 63 plazas junto al Hospital Universitario

BURGOS, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha iniciado las obras de construcción de un nuevo aparcamiento en superficie y gratuito, junto al Hospital Universitario, en una parcela de titularidad municipal, que dispondrá de 63 plazas, tres de las cuales serán adaptadas a personas con movilidad reducida.

Esta actuación, impulsada por la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, responde a una "demanda histórica" de los usuarios del Hospital Universitario y los vecinos de la zona, que solicitaban mayores espacios de aparcamiento.

Precisamente, la regidora ha señalado que este proyecto "reafirma el compromiso del equipo de Gobierno con la movilidad" y supone un "paso más" en la reversión del déficit de plazas de aparcamiento que arrastran algunos barrios.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo municipal también ha impulsado nuevos proyectos en Gamonal y Capiscol para dar solución a dicha problemática, una obra que se realizan en colaboración con la empresa Construcciones Lázaro, a través del contrato de apoyo a la brigada municipal.

También cuenta con el respaldo de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, que asumirá los costes de los drenajes y saneamiento. Las capas finales de firme y rodadura, así como la pertinente señalización horizontal, se realizarán mediante el contrato vigente de mejora de firmes y pavimentos anuales, es decir la campaña de aglomerado ordinaria.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de aproximadamente un mes y, tras éste, se abrirá al público este nuevo aparcamiento de forma totalmente gratuita.