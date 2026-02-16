El Ayuntamiento de Burgos inicia el trámite para comprar cuatro buses de hidrógeno

BURGOS 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Servicio de Movilidad y Transportes (Smyt) del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha informado de que se ha iniciado el procedimiento de contratación de suministro de cuatro autobuses de hidrógeno, dentro del proyecto Valle de Hidrógeno, con un presupuesto total de 3.581.600 euros.

El Consistorio dispone de 794.375 euros para ese proyecto y va a destinar 388.000 euros a la adquisición de estos vehículos en la parte subvencionada por Valle del Hidrógeno. El proyecto se encuentra "en fase de redacción y preparación de pliegos" para su licitación, con el objetivo de que los nuevos autobuses puedan estar operativos previsiblemente a comienzos de 2027.

En la sesión del consejo se ha dado cuenta también de la prueba para nuevos taxistas, prevista para mediados de marzo, con el fin de facilitar la renovación de licencias y dar respuesta a los compromisos adquiridos con el sector. Barriada ha asegurado que entre 2020 y 2025 se han transferido 40 licencias y han aprobado los exámenes un total de 61 aspirantes. Además, se prevé que entre 2026 y 2027 se produzcan alrededor de ocho jubilaciones, lo que refuerza la necesidad de mantener las tres convocatorias anuales acordadas.

Como dato significativo, el Consistorio ha recordado que en 2026 se cumplirán casi 22 años desde la concesión de la última licencia de taxi, otorgada el 2 de noviembre de 2004. En el marco del proceso de regularización del sector, se han detectado "ocho apercibimientos a licencias" que no han presentado la documentación requerida.

El Ayuntamiento de Burgos también ha incoado expedientes sancionadores, dos de ellos han sido "por manipulación del taxímetro", siete por "incumplir el régimen de dedicación exclusiva" y uno por "ausencia de prestación del servicio durante un año" completo, infracción que podría conllevar "la pérdida de la licencia". El procedimiento se encuentra en fase de alegaciones y, una vez concluido, se determinarán las sanciones correspondientes, que podrían calificarse como graves o muy graves.

En materia de inversiones, se ha adjudicado a la empresa HRD Amo la demolición del lavadero situado en las cocheras de autobuses de la carretera de Poza, por un importe de 73.232 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Y se ha formalizado el contrato del seguro de la flota municipal por un importe de 512.880,28 euros y un periodo de dos años, que dará cobertura a 38 vehículos y dos unidades de servicio.

También se ha adjudicado por 87.632,19 euros el suministro de dos nuevos surtidores de diésel para las cocheras de carretera de Poza, incluyendo mantenimiento integral, sistema de gestión y una garantía de 111 meses. La ejecución prevista es de un mes desde la firma del contrato, por lo que se espera que estén operativos a finales de marzo.