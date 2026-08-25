Ayuntamiento de Burgos invierte 120.000 euros en dos nuevos furgones para los Bomberos y Protección Civil

Extermo, Manzanedo Y Ruiz En La Presentación De Los Vehículos. - EUROPA PRESS

BURGOS 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha invertido 120.000 euros en dos nuevos furgones para Bomberos y Protección Civil con los que se "optimizarán" los tiempos de respuesta ante emergencias y mejorarán la operativa diaria de ambos cuerpos en la capital.

Así lo ha avanzado el alcalde en funciones y concejal de Seguridad, Ángel Manzanedo, que ha presentado esta mañana los vehículos acompañado por el jefe del Parque de Bomberos, Miguel Ángel Extremo, y el técnico de Protección Civil, Telmo Ruiz, que han detallado las especificaciones técnicas de las furgonetas.

El primero de los vehículos, asignado al Parque de Bomberos bajo la denominación 'Alfa 7', ha contado con un presupuesto de 70.000 euros. Se trata de una furgoneta Volkswagen Transporter de 177 caballos y cambio automático, configurada con seis plazas y equipada con un cabrestante delantero capaz de arrastrar hasta 4.500 kilos con un cable de 25 metros, como ha detallado el jefe de Bomberos.

Extremo ha destacado la versatilidad de este furgón, pensado para labores de apoyo y logística. La caja interior dispone de rieles de fijación para transportar de forma rápida hasta 13 contenedores rodantes (roll containers) especializados con material de achique, equipos de iluminación, motosierras o puestos de mando avanzado, lo que evita descuidos en las intervenciones secundarias.

Por su parte, el responsable del servicio de Protección Civil, Telmo Ruiz, ha explicado que esta unidad suma un furgón de 130 caballos, adaptado para seis ocupantes y dotado de una mampara de separación entre la zona de pasaje y la de carga.

Ruiz ha apuntado que este vehículo facilitará el traslado de personal voluntario y equipamiento en actos organizados en el término municipal, además de prestar apoyo logístico a Bomberos cuando sea requerido. Con esta incorporación, Protección Civil cuenta con una flota de seis vehículos, de ellos tres son todoterrenos y otros tres furgones.

Manzanedo también ha subrayado que esta inversión forma parte de una estrategia global para reforzar la seguridad ciudadana, que combina la dotación de medios materiales con la cobertura de personal y la mejora de infraestructuras. En este sentido, se ha recordado la reciente publicación de las oposiciones para completar la plantilla del servicio de bomberos, fijada en 125 efectivos, así como el avance cercano al 60 por ciento en las obras de remodelación de la sede de Protección Civil.

Con la llegada del 'Alfa 7', el Parque de Bomberos de Burgos eleva su flota a 19 vehículos. El jefe del servicio ha avanzado que el próximo objetivo del plan de actualización será la sustitución del 'Tango 1', el camión especializado en rescates y accidentes de tráfico, que acumula 21 años de servicio.