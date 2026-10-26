El Ayuntamiento de Burgos y el de Madrid firman la prórroga para la cesión al primero de autobuses con opción de compra

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. - EUROPA PRESS

La alcaldesa ha aprovechado el acto parar agradecer al alcalde madrileño la cesión en su día de 40 unidades tras el incendio de las cocheras en la capital burgalesa BURGOS 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido este lunes el reconocimiento y el agradecimiento de la ciudad de Burgos por la cesión de 40 autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), una medida que ha permitido normalizar el transporte público en cuatro días tras el incendio que el pasado 20 de abril destruyó más de 30 vehículos de las cocheras municipales.

En el marco del acto institucional, Martínez-Almeida y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, han firmado la prórroga del convenio de cesión de las unidades con opción de compra. Este acuerdo posibilitará mantener el servicio operativo mientras el Consistorio burgalés gestiona la adquisición de una nueva flota que permita renovar de forma definitiva el parque móvil dañado.

La alcaldesa de Burgos ha destacado que la rápida llegada de estos vehículos procedentes de la capital de España ha supuesto "una auténtica bocanada de oxígeno" para garantizar los servicios básicos y restablecer la movilidad ciudadana, que ha sido la "prioridad absoluta" una vez comprobada la ausencia de daños personales. Con anterioridad a las intervenciones, la regidora ha obsequiado al mandatario madrileño con una pintura del certamen estival de la ciudad.

Por su parte, Martínez-Almeida ha afirmado que el Consistorio madrileño ofreció "apoyo inmediato" a través del área de Urbanismo y Medio Ambiente y de la dirección gerencia de la EMT al conocer la pérdida de cerca de la mitad del parque burgalés. El regidor ha recordado el auxilio que Madrid recibió durante la pandemia y ha insistido en que ejercer como capital del país implica un compromiso firme con la "solidaridad entre territorios".

Asimismo, la representante de los trabajadores de Autobuses Urbanos de Burgos, Pilar López, ha relatado en primera persona la madrugada del suceso en la carretera de Poza tras recibir el aviso de tráfico a las 3.00 horas.

Por último, el regidor madrileño ha ensalzado la labor a contrarreloj desarrollada por los equipos técnicos, de talleres, mantenimiento, inspección y conducción de ambos municipios para poner a punto e incorporar los vehículos al sistema local de transporte.