Ayuntamiento de Burgos oficializa el nombre de Bulevar del Ferrocarril a la calle del antiguo trazado del tren

BURGOS 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Personal del Ayuntamiento de Burgos ha tomado la decisión de denominar Bulevar del Ferrocarril a todo el tramo de 11 kilómetros que recorre la ciudad de este a oeste, por donde transcurría las vías del tren.

Así lo ha anunciado la presidenta de la comisión, Yolanda Barriuso, que explica que la decisión se ha tomado a raíz de la petición de las dos empresas que realizan obras de construcción de la nueva planta en el entorno de esta zona de Burgos. "Habían solicitado la numeración en los nuevos edificios construidos, lo que ha motivado llevar a sometimiento de la comisión la aprobación de esa denominación", ha continuado.

La opción que se ha tomado es denominar con ese "nombre de Bulevar del Ferrocarril" a esta gran avenida, dado que es el que "tradicionalmente se usa por parte de los ciudadanos y el que figura en muchos planos y mapas." A pesar de que todo el recorrido llevará el nombre de Bulevar, éste se divide en diferentes tramos que tienen un nombre propio que se va a mantener, ha apostillado. Se trata de las calles Alicante, Luis Rosado, avenida de Valencia, Santa Clara, Casillas, Cortes y Rivalamora.

El Ayuntamiento ha optado por mantener el nombre porque supone "un costo importante para las comunidades de vecinos" y para aquellos que tienen "actividades profesionales" con una dirección en estas calles. Sin embargo, ha aclarado que si las propias comunidades pidieran eliminar ese nombre y cambiarlo, el Ayuntamiento "lo aceptará".

Los técnicos municipales ahora estudian diferentes metodologías "para compatibilizar las numeraciones de los nuevos edificios" del Bulevar, con los números de las calles citadas que van a mantener su nomenclatura. De esta forma, establecerán el punto de arranque en una de las glorietas de entrada al Bulevar y será correlativo.

Barriuso ha subrayado que con este nombre se quiere recordar la circulación del ferrocarril por este mismo itinerario "durante casi 150 años". Transcurre desde la glorieta Luis Morcillo Ruiz en la confluencia con la N-120 hasta la glorieta de la avenida de la Constitución Española con la calle Juan Ramón Jiménez.

El dictamen de Personal pasará a la Junta de Gobierno de este miércoles que dará aprobación definitiva.