El Ayuntamiento de Burgos ofrece 13.439 plazas para el tercer trimestre en sus centros cívicos

El concejal Carlos Niño, en la presentación de las actividades - EUROPA PRESS

BURGOS, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ofrecerá un total de 13.439 plazas para el tercer trimestre en sus centros cívicos para actividades socioculturales para todas las edades, de ellas 3.146 serán para niños y 8.649 para adultos --en pago cuatrimestral-- y otras 1.554 para actividades anuales.

El vicepresidente de Servicios Sociales, Carlos Niño, ha precisado que este programa es uno de los "pilares básicos" para cumplir el objetivo y misión de la red de centros cívicos.

Los centros cívicos, ha recordado, son equipamientos municipales de proximidad que impulsan el desarrollo integral de la persona, pretenden dinamizar el entorno cercano, fomentar la convivencia entre las distintas generaciones.

Para la tercera edad y adultos se van a realizan un total de 763 actividades, de temporalidad cuatrimestral y en algunos casos anual, de ellas, de envejecimiento activo son 33 actividades; de escuela de salud, 51 actividades; en nuevas tecnologías se han ofertado 99; en idiomas, 33 y 105 de aprendizaje a lo largo de toda la vida y fomento de la inquietud cultural.

De este tipo, ha señalado, son aquellas que cada año presentan diversas propuestas culturales relacionadas con la historia del arte, grandes compositores viajando por el mundo, teatro, coro, botánica, club de lectura, etc. Otras 38 actividades son de fomento de la convivencia, caminatas, cafés literarios o desayunos de actualidad, tardes de cine y para infancia y familias se realizan un total de 178 actividades.

Los plazos de inscripción son del 1 al 12 de septiembre y el sorteo será el 15 de septiembre y la publicación de las listas será el 17 de septiembre.

La solicitud de plazas libres, en el caso de que queden, será el 19 de septiembre a partir de las 9.00 horas y el comienzo del programa es el 1 de octubre.