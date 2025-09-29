Ayuntamiento de Burgos se plante repetir o ampliar las rutas teatralizadas tras él éxito de público, 2.940 espectadores

BURGOS 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha dado cuenta del "éxito de público" que ha supuesto la celebración este verano de las Rutas Teatralizadas, con un total de 2.940 espectadores

Ballesteros, que ha informado de la reunión del Consejo de la Gerencia de Cultura y Turismo, ha recordado que son tres rutas, 'Rodrigo vs. Ruderico', de la compañía Ronco Teatro; 'Katarsis' de 'Molécula Escénica' y Camino de 'Bambalúa Teatro', más los conciertos del Museo del Retablo.

En total suman, según los datos facilitado por la concejala, una presencia de 2.940 espectadores, lo que supone "un éxito de convocatoria" ya que todas las sesiones de estas rutas teatralizadas han estado completas.

Por ello, Andrea Ballesteros se plantea no "sólo repetir" sino también ampliar las rutas tras "valorar el desarrollo de las diferentes actividades que se han gestionado y organizado desde el área de Turismo" porque como ha apuntado la concejala, "ha quedado prácticamente todo copado" a excepción del 'Mayordomo y la archivera', que se celebrará el 7 de octubre y que ofrece la posibilidad de conocer el palacio de Castilfalé.

Según los datos aportados por Ballesteros,.a compañía Ronco Teatro y su espectáculo 'Rodrigo vs Ruderico' ha llenado las diez actuaciones, con un aforo de 50 personas, lo que suma un total de 500 espectadores. Por su parte, Molécula Escénica y su espectáculo 'Katharsis' también ha vendido todas las localidades (60 por pase) con un total de 14 sesiones y 840 personas ;y Bambalúa Teatro y la obra 'Camino' ha llenado las diez sesiones programadas con un total de 90 personas en cada una de ellas y 900 de aforo total.

Esto hay que sumar los 140 espectadores en cada una de los cinco conciertos que se han celebrado en el museo del retablo que suman un total de 700 personas.

Al respecto, Andrea Ballesteros ha reconocido que estas rutas han tenido muy buena aceptación entre los turistas y los propios burgaleses ya que, según sus propias palabras, "no dejan de ser otra manera de conocer los edificios, las calles más emblemáticas" de la ciudad.

ESCUELA DE MÚSICA.

Por lo que respecta al nuevo curso de la Escuela de Música, que dará comienzo el 15 de octubre, Andrea Ballesteros ha indicado que ha tenido "varias reuniones con profesores" de cara a introducir modificaciones para el próximo contrato sobre el que el Ayuntamiento de Burgos está trabajando en la actualidad.

Los técnicos que redactan las bases tienen como referencia el "décimo convenio colectivo de enseñanza no reglada" que impacta directamente en el estudio económico que dé lugar luego en los pliegos, ha explicado Ballesteros, quien ha precisado que en la actualidad se está revisando el "estudio económico y actualizándolo" el convenio que entró en vigor a finales de junio.

Por lo que respecta a las mejoras, en los edificios que alberga la Escuela de Música, el Conservatorio de las Bernardas y la Casa de Cultura de Gamonal, el Ayuntamiento se plantea en el borrador de presupuestos del año 2026 "una partida concreta", que hay que valorar previamente, para mejoras en las instalaciones.

OTRAS ACTUACIONES.

Por otro lado, Ballesteros ha dado cuenta de la contratación de artistas y espectáculos de las pasadas fiestas de San Pedro y San Pablo, del Festival Internacional de Folclore, de la Noche Blanca, del Certamen de Coreografía Burgos Nueva York, del EnClave de Calle, de las Rutas Teatralizadas, Bailes de tarde, montaje de las Barracas, actuaciones y actividades del Curpillos.

Igualmente, en el Consejo de la gerencia de Turismo y Cultura se ha aprobado el calendario de apertura de los horarios de atención al público de las bibliotecas municipales, que será de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 9.30 a 14 horas.

Durante los periodos comprendidos entre el 1 y el 6 de enero, del 26 de junio al 6 de septiembre y del 24 al 31 de diciembre, el horario especial de apertura al público de las bibliotecas será de lunes a viernes desde las 8.15 a 14.45 horas.