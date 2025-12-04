El Ayuntamiento de Burgos presenta un presupuesto de 269 millones de euros para 2026, un 7,6% más que el año anterior

BURGOS 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha presentado un presupuesto de 269 millones de euros para 2026, unas cuentas que son un 7,6 por ciento superiores a las del año anterior y que se enmarcan en una propuesta "ambiciosa".

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha presentado este jueves, 4 de diciembre, estas cuentas que contemplan unas inversiones reales de 34,7 millones, un 15,76 por ciento más que en 2025.

Para hacer frente a las inversiones, este ejercicio deberá de contratarse un "un crédito bancario" por valor de 25,2 millones de euros y "tirar de fondos europeos", así como del remanente que puede quedar por invertir, alrededor de 7 millones de euros, según ha precisado el edil.

Esta es la "hoja de ruta" marcada por el Ayuntamiento para el desarrollo de un "Burgos del siglo XXI", ha apuntado, para subrayar que las cuentas se elaboran sobre "proyectos ya avanzados o a punto de iniciar".

En este sentido, ha aseverado que 2025 ha sido "un año récord" que ha quedado reflejado en los más de 50 millones en ejecución o en proyectos en diferentes áreas, como en Aguas, que tiene presupuesto aparte y a mayores del propio Ayuntamiento.

En concreto, las cuentas reflejan 80,35 millones para Personal, lo que supone un aumento de un 9,8 por ciento interanual, y 127,43 millones para gastos corrientes en Bienes y Servicios, que suben un 7,6 por ciento, ha detallado.

Por el contrario, los gastos financieros caen un 13,68 por ciento, hasta 3,7 millones, fruto de la reducción de deuda realizada desde 2019, con una amortización acumulada de 80 millones frente a los 32 millones del mandato socialista.

En pasivos financieros, el Ayuntamiento prevé amortizar 8,6 millones durante 2026, mientras en el capítulo de ingresos, los impuestos directos apenas crecen un 0,22 por ciento, hasta 85,47 millones, y los indirectos caen un 10,88 por ciento hasta situarse en 11,15, ha agregado.

ÁREAS DE CRECIMIENTO

Las áreas con mayor crecimiento son las de Seguridad Ciudadana, que gestionará 26,82 millones, Movilidad Urbana y Autobuses, que superará los 31 millones, e Instalaciones Deportivas sube el 23,96 por ciento, hasta los 20 millones.

Por lo que se refiere al área de Mercados, duplica su cuantía al pasar de 2,25 a 4,4 millones e incorpora, como novedad, una partida nueva de 350.000 euros para comercio.

Asimismo, entre las inversiones previstas destacan los carriles bici de Islas Baleares y avenida de Castilla y León, con pasarela segregada y nueva partida de 360.000 euros para bicicletas eléctricas.

El Mantenimiento Urbano, con seis millones para pavimentación, 2,69 millones para las Juntas de Distrito y varias actuaciones de la Brigada de Obras y empresas asociadas.